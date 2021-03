Primul satelit romanesc va fi lansat din Marea Neagra si trimis in spatiu. Cand are loc evenimentul

Conform paginii "Lansam Romania" , tara noastra va deveni astfel a 11-a tara din lume care isi lanseaza propriul satelit si a doua din Uniunea Europeana, dupa Franta.ARCA este o asociatie romaneasca, fondata in anul 1999 de inginerul Dumitru Popescu. Aceasta se ocupa de construirea rachetelor, a baloanelor stratosferice si a vehiculelor aeriene fara pilot. Racheta pe care ARCA doreste sa o lanseze in iunie se numeste EcoRocket si este bazata pe abur.Potrivit unei postari din data de 18 februarie, treapta a doua a rachetei a fost deja turnata si este realizata din materiale compozite. Aceasta ar urma sa atinga o altitudine de 240 de kilometri. Romania a trimis deja in spatiu un minisatelit , numit Goliat, in anul 2012. Acesta a fost realizat de Universitatea Bucuresti, Politehnica din Bucuresti, Agentia Spatiala Romana (ROSA) si Institutul de Stiinte Spatiale (ISS). Numai ca acest satelit a fost trimis in spatiu cu o racheta a Agentiei Spatiale Europene (ESA).ARCA participa in cursa pentru premiul de 10 milioane euro oferit de Comisia Europeana. Cursa a fost demarata in anul 2018, cand autoritatile de la Bruxelles au pornit proiectul privind dezvoltarea de rachete ieftine, dupa cum scria ScienceBusiness.net la acel moment. Competitia cu americanii Competitia europeana este similara cu concursul finantat de catre Ansari X Prize, care a dus pentru prima oara pe orbita un om in anul 2004, fara a apela la resurse guvernamentale.Cursa respectiva a fost castigata de proiectul inginerului american Burt Ratan, iar SpaceShipOne - nava proiectata de echipa sa - a fost finantata de miliardarul american Paul Allen, fost cofondator al Microsoft , decedat in 2018.