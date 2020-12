Tismaneanu anunta ca noua sefa de la Europa Libera l-a dat afara dupa 37 de ani de colaborare: "Ceea ce n-au reusit Ceausescu si Iliescu a reusit doamna Tanase"

Postarea lui Tismaneanu

Specialist in teoria sistemelor politice, politici comparate, analiza ideologiilor si miscarilor revolutionare din secolul al XX-lea. Tismaneanu a redactat, in 2006, raportul pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania, prin care Parlamentul a condamnat regimul drept ilegitim si criminal."Expresia pretuirii pentru 37 de ani de colaborare constanta? Nici vorba. Azi am primit instiintarea oficiala semnata de doamna Elena Tanase (fara Vijulie), directoarea sectiei romane," scrie Tismaneanu.Politologul leaga incheierea contractului sau de colaborare cu Europa Libera, prin faptul ca l-a dat in judecata pe istoricul Stelian Tanase, sotul sefei Europei Libere, dupa ce acesta i-ar fi publicat numarul de cont si adresa."Ceea ce n-au reusit Ceausescu si Iliescu, a reusit doamna Tanase. O felicit! Conflict of interests? You bet...," incheie Vladimir Tismaneanu."Nu mor caii cand vor cainii: Am inceput colaborarea cu postul de radio Europa Libera in februarie 1983. Am stabilit conditiile contractuale cu profesorul Vlad Georgescu, directorul Departamentului Romanesc. Au ramas neschimbate, cu aducerile la zi necesare (adresa, cont bancar) pana azi. Remuneratia a ramas aceeasi din 1983 incoace. Am scris si scriu pentru Europa Libera nu pentru bani, ci pentru cauza libertatii. De-a lungul acestor decenii, am primit nu putine amenintari cu moartea. Nu e cazul sa intru in detalii.Am salutat redeschiderea unui birou RFE la Bucuresti in urma cu un an si ceva. Eram colaborator permanent al Radio Europa Libera Moldova, am fost incantat ca unul din articolele mele sa fie transmis saptamanal de catre biroul din Bucuresti. Acum o luna am primit o instiintare laconica din partea doamnei Elena Vijulie Tanase ca, din ratiuni financiare, rubrica Agora de pe site-ul sectiei romane se desfiinteaza. Regrete? O incercare de a comunica personal?Expresia pretuirii pentru 37 de ani de colaborare constanta? Nici vorba. Azi am primit instiintarea oficiala semnata de doamna Elena Tanase (fara Vijulie), directoarea sectiei romane. Pana la proba contrarie care, sunt sigur, va veni mai repede decat isi inchipuie doamna Tanase si al ei consort (cu care ma aflu in proces pentru ca a publicat in abjecta fituica online "Cotidianul" lui Nistorescu numarul meu de cont bancar si adresa mea personala).1. Raman colaborator permanent la Radio Europa Moldova.2. Ceea ce n-au reusit Ceausescu si Iliescu, a reusit doamna Tanase. O felicit! Conflict of interests? You bet...PS Imi amintesc ce-mi spunea candva domnul Corneliu Coposu : "Draga Vladimir, iti iert orice, dar exista un lucru peste care nu pot sa trec". "Ce anume, domnu' Coposu?" "Faptul ca, datorita tie, il avem pe cap pe acest fanfaron numit Stelian Tanase care ne asasineaza cu pretentia ca ar fi..." O fila din istoria CDR si din aceea a erorilor mele... Rezultatul colaborarii mele de-o viata cu Europa Libera este palpabil: "Arheologia terorii", "Noaptea totalitara", "Irepetabilul trecut", "Efigii ale unui cosmar istoric", "Teze si antiteze la Washington". In plus si cel mai important, sentimentul ca am facut bine tarii unde m-am nascut si a carei limba a fost si va ramane pe veci prima in viata mea.