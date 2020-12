Topul celor mai inedite campanii prin care autoritatile spera sa opreasca raspandirea virusului

Paul Rudd a fost recrutat in campania de informare pentru a transmite un mesaj milenialilor

Mesajul Reginei cu privire la pandemia de COVID

Al doilea clip din aceeasi serie

Organizatia Mondiala a Sanatatii, Ad Council si Serviciul National de Sanatate al Regatului Unit au inceput sa puna deja bazele colaborarii cu influenceri si vedete. Ei spun ca influencerii pot contribui la promovarea continutului pozitiv si precis in legatura cu vaccinul catre un public larg, precum si la orientarea continutului catre comunitati individuale.In SUA, de la inceput pandemiei, influencerii si vedetele au inceput sa creeze continut online prin care sa-si indemne fanii sa respecte masurile de preventie, sa se spele pe maini, sa poarte masti si sa respecte distantarea sociala. Acest lucru s-a intamplat pentru ca reprezentantii guvernamentali din domeniul sanatatii i-au incurajat si recrutat strategic pe acei influenceri care sa contribuie la raspandirea mesajelor. In prezent, americanii au aceeasi strategie si in ceea ce priveste vaccinul anti-COVID.Consiliul publicitar - care a creat faimoasa campanie de prevenire a incendiilor de la Smokey Bear si campania de prevenire a SIDA din anii '90, cea care a incurajat sexul protejat - organizeaza o campanie de 50 de milioane de dolari, care se va baza in parte pe influenceri pentru a incuraja oamenii sa se vaccineze.Unii au lansat chiar ideea de a le oferi mai devreme vaccinul sportivilor si unor oameni bogati si celebri, in incercarea de a spori increderea. Unii politicieni, inclusiv fostii presedinti Barack Obama , George W. Bush si Bill Clinton si primarul din New York, Bill de Blasio, s-au vaccinat deja public.De fapt, administratia prezidentiala a planificat o campanie de constientizare in valoare de 250 de milioane de dolari, pentru a realiza un efort de marketing amplu, in care sa fie cooptate vedete precum Dennis Quaid si Billy Ray Cyrus.In Regatul Unit, unde vaccinul Pfizer a fost lansat la inceputul lunii decembrie, Serviciul National de Sanatate intentioneaza sa atraga vedete pentru a incuraja oamenii sa se vaccineze, cu fotbalistul Marcus Rashford si membrii familiei regale britanice identificati drept candidati optimi, a raportat The Guardian."Influencerii pot fi de mare ajutor in raspandirea constientizarii cu privire la beneficiile vaccinurilor si in sustinerea acceptarii vaccinurilor", a declarat, pentru Recode, Tarik Jasarevic, un purtator de cuvant al OMS."OMS lucreaza la o campanie cuprinzatoare privind imunizarea si vaccinurile COVID-19 pentru 2021".Autoritatile din Germania au ales sa foloseasca ironia pentru a-si convinge populatia sa respecte restrictiile impuse in pandemia de coronavirus si au realizat un videoclip in care indeamna tinerii sa ramana acasa, pe canapea. Clipul a devenit viral, cu peste un milion de vizualizari pe internet.Uneori nu e nevoie sa faci fapte iesite din comun ca sa fii erou. E suficient sa... stai degeaba. Aceasta este tema principala a unei campanii din Germania, in care oamenii sunt indemnati sa asculte sfaturile autoritatilor si sa stea acasa, pentru a invinge pandemia.Clipul ironic a adunat deja peste un milion de vizualizari pana luni si este extrem de popular pe Twitter , relateaza Reuters, citat de Agerpres.In clip, indemnul apare sub forma unei "datorii patriotice in razboiul impotriva Covid-19" si scoate in evidenta contrastul dintre sacrificiile modeste ce le sunt solicitate tinerilor din ziua de astazi, sa stea acasa, sa evite contactele inutile, cu cele ale germanilor varstnici, care s-au confruntat cu razboaie si greutati reale.In videoclip este prezentat un barbat in varsta, Anton Lehmann, care priveste inapoi la anul 2020 cand, la varsta de 22 de ani, a fost nevoit sa renunte la petreceri, intalniri cu fete si iesit la bautura cu prietenii. "Cand pericolul invizibil ameninta tot ce ne era drag, ne-am adunat tot curajul si am facut ceea ce se astepta de la noi, singurul lucru corect", spune el. "Adica, nimic", adauga barbatul.In a doua parte a clipului, Anton Lehmann tanar poate fi vazut stand pe canapea. "Am stat zi si noapte. Canapeaua a fost frontul nostru de lupta, rabdarea a fost arma noastra", continua mesajul.Potrivit BBC, inregistrare face parte dintr-o serie de videoclipuri postate online de purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel , in incercarea de a-i determina pe tineri sa contribuie la reducerea raspandirii COVID-19, pe fondul temerilor ca pandemia ar putea coplesi in curand sistemul sanitar german."Chiar daca esti un fan al fotbalului, ramai acasa. Fii barbat si ramai puternic!" dupa cum a spus regizorul Roman Kulepetov intr-un clip facut in Rusia.Agentia de publicitate Havas a realizat un clip video cu un barbat care foloseste un aparat ATM tastand cu limba. "Daca nu porti masca, ai putea face asta la fel de bine. Nu fi un #Covidiot", este mesajul video-ului. Seria prezinta alte videoclipuri in aceeasi linie.Zlatan Ibrahimovic, atacantul AC Milan , a fost confirmat pozitiv pentru coronavirus in septembrie. Acesta s-a vindecat si acum contribuie la campania de constientizare cu privire la importanta masurilor de protectie. "Virusul m-a provocat si am castigat, dar tu nu esti Zlatan", declara fotbalistul.Departamentul de sanatate vietnamez a folosit personaje de desene animate si o melodie atragatoare pentru a transmite mesajul de spalare a mainilor. Vedeta britanica John Oliver a prezentat videoclipul in emisiunea sa "Last Week Tonight" din martie."Da! Vietnamul a facut un cantec despre spalarea mainilor pentru a preveni infectia cu coronavirus si este absolut genial!"Guvernul din Singapore a lansat un videoclip muzical de lupta impotriva coronavirusului."Singapore Be Steady" il are pe actorul Gurmit Singh in rolul personajului Phua Chu Kang.Intre timp, Organizatia Mondiala a Sanatatii din Geneva, Fundatia Natiunilor Unite si studioul de animatie "Despicable Me" Illumination s-au alaturat pentru un video cu Gru si Minionii sai. Actorul Steve Carell interpreteaza vocea lui Gru care le spune mminionilor "Amintiti-va, suntem cu totii impreuna. Dar total separat!"