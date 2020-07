Un medic care a stat cinci saptamani in spital infectat cu coronavirus face apel la tineri sa respecte masurile de preventie: Boala exista! Are o contagiozitate foarte mare la persoanele cu risc crescut

Ziare.

In varsta de 68 de ani, medicul vrancean care sufera si de hepatita cronica autoimuna a stat internat 5 saptamani si nici acum cand a ajuns acasa nu este complet vindecat."De 20 de ani am hepatita cronica autoimuna, pentru care iau tratament cu medicamente de scadere a imunitatii. Initial a fost o hepatita B (boala profesionala, luata de la bolnavi cand operam), care apoi a devenit autoimuna. Am fost internat 5 saptamani in spital pentru bronhopneumonie cu covid, complicata cu hidropneumotorax. Acum sunt acasa, revenirea este lunga si inceata si mai necesita inca o interventie chirurgicala pe plamanul stg + recuperare (minim 5-6luni)", spune Ion Albu in scrisoarea sa adresata tinerilor.Albu le explica tuturor ca boala exista si ca ataca in special persoanele cu probleme de imunitate."La ora actuala in tara sunt doua atitudini in populatia tarii. Cei care cred in existenta Covid-ului si cei care nu cred. Primii sunt cei care au facut boala (si familiile lor) + cadrele medicale din spitale care s-au confruntat cu ea. A doua categorie o reprezinta persoanele tinere care nu au facut-o, sau au facut-o si a trecut neobservata. Am sa va transmit observatiile mele, atat ca medic, cat si ca bolnav. Boala EXISTA! Are o contagiozitate foarte mare la persoanele cu risc crescut: batrani, bolnavi cu boli asociate care scad imunitatea", spune medicul Ion Albu.Doctorul vrancean este de parere ca tinerii reprezinta sursa principala de imbolnavire chiar daca ei nu stiu sau nu constientizeaza acest lucru si face apel la acestia sa respecte cu strictete masurile de preventie pentru a reduce numarul cazurilor de infectare cu Covid-19."La tineri sau cei cu imunitatea normal, boala poate sa nu apara sau sa treaca neobservata. De aceea, persoanele care nu cred in Covid sunt, in general, persoane tinere. Multe persoane tinere sunt purtatoare de Covid si nu stiu. Faptul ca ele sunt cele mai mobile in societate si de multe ori ori nu stiu ca sunt infectate, transmit virusul celor cu risc. Unele din aceste persoane au un grad de cultura medicala scazut sau chiar nu le pasa. Persoanele in varsta sau cu risc crescut sunt mai tematoare, deobicei respecta masurile de preventie. Ce se intampla cand aparea un tanar purtator din familie, sau din afara ei, care nu respecta regulile de preventie. Ii infecteaza. Fac apel la tineri sa respecte regulile de preventie, pentru ca ei sunt principalul factor de raspandire a bolii", se mai arata in scrisoarea medicului vrancean.In final, medicul spune ca urmarile acestui virus sunt dezastruoase in plan medical, economic si social si spera ca randurile sale sa ajute populatia sa inteleaga mai bine acest fenomen.In judetul Vrancea numarul de persoane infectate cu Covid-19 de la debutul epidemiei a ajuns la 1042, 7 dintre acestea fiind confirmate pozitiv in ultimele 24 de ore.