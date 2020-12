Ungaria intentioneaza sa aprobe un vaccin chinezesc prin procedura de urgenta

"Siguranta unui vaccin nu este o chestiune politica sau ideologica, ci una profesionala (...) Daca expertii iau o decizie pozitiva, vom incepe imediat sa intocmim contractul pentru a importa vaccinul", a mentionat Szijjarto, adaugand ca Ungaria a primit vineri documentatia ceruta, dar fara a preciza numele producatorului vaccinului la care s-a referit.Conform normelor europene, un astfel de vaccin necesita autorizarea EMA, dar statele membre ale UE pot sa apeleze la o procedura de urgenta care le permite distribuirea temporara a vaccinului. Este ceea ce a facut Regatul Unit - care in perioada de tranzitie post- Brexit trebuie sa aplice normele europene - aproband la inceputul lunii decembrie vaccinul impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech. EMA a anuntat ca va decide pana pe 29 decembrie daca va acorda o autorizatie provizorie pentru vaccinul Pfizer-BioNTech, subliniind ca procedura europeana de evaluare, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa.Tot ministrul Peter Szijjarto a anuntat la sfarsitul lunii noiembrie ca Rusia le va permite medicilor si expertilor sanitari ungari sa studieze procesul de productie al vaccinului rusesc impotriva COVID-19 "Sputnik V", iar aceasta colaborare ar putea accelera procesul prin care autoritatile sanitare ungare vor lua o decizie privind o posibila folosire a acestui vaccin in Ungaria.Nici Rusia si nici China nu au solicitat pana in prezent agentiei europene autorizarea vaccinurilor lor. China a aprobat trei vaccinuri-candidat, dezvoltate de Sinovac si compania de stat Sinopharm, pentru utilizare de urgenta.CITESTE SI: