Val de comentarii acide dupa ce poza unui soldat roman care tine AK-ul gresit a devenit virala

Un militar care simuleaza o tragere de pe schiuri din pozitia "in picioare" tine gresit AK-ul cu pat rabatabil. Comentariile au inceput sa curga si toata lumea "trage de urechi" instructorul care nu a corectat pozitia de tragere si modul in care trebuie tinuta arma in mana de catre soldati Unii spun ca la primul foc tras militarul ar fi ramas fara dinti sau cel putin cu un ochi vanat, cunoscut fiind faptul ca AK-ul are un recul destul de puternic, iar nefixarea acestuia corect in umar poate avea consecinte pentru militar."Trebuia o poza inainte una dupa...recul", "scoala on-line" sau "Nu vreau sa vad consecintele dupa ce trage" sunt doar unele din comentariile ce au insotit imaginea in care un militar pare a tine gresit pistolul-mitraliera.Imaginile au fost surprinse in perioada 21 - 22 ianuarie 2021, cand in garnizoana Vatra Dornei s-au desfasurat, concursurile aplicativ - militare de iarna etapa pe Batalionul 17 Vanatori de Munte "Dragos VODA".CITESTE SI: