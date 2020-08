Val de urari ironice, precum "La multi ani!" sau "Sper sa va razbunati!", pe pagina de Facebook a interlopului Florin Mototolea, liderul clanului Duduianu ucis in Giulesti

"Dumnezeu sa te ierte... somn linistit in imparatia lui" sau "Dumnezeu sa te ierte! Om bun cu calitati!" sunt majoritatea mesajelor postate pe pagina de Facebook a lui Florin Mototolea, zis Emi Pian. Comentariile apar sub o fotografie postate de acesta cu o zi inainte, in care ii ureaza "La multi ani!" unui var de-al sau.Cum multe din mesajele din acea zi erau de asemenea de felicitare, marti, 4 august, dupa anuntul mortii lui Emi Pian, mai multi utilizatori au continuat in aceasta nota ironica seria de mesaje cu La Multi Ani.Altii au considerat necesar sa duca ironia ceva mai departe si au cerut razbunare din partea clanului: "Sper sa nu va lasati, si sa va razbunati, vrem sa ii urmeze exemplul cat mai multi. fara numar si fara intimidare dati in fiecare cu ce aveti".Iar in alte mesaje alte persoane au subliniat ca acesta a primit ce a meritat si ca moartea lui este o dovada a Dreptatii lui Dumnezeu.