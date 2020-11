Valeriu Nicolae, despre munca in SUA si studiile facute: Sunt departe de a fi perfect. Dar nu sunt santajabil

"Faptul ca eu scriu despre CV-urile oamenilor cu putere de la noi e normal sa genereze tot felul de atacuri, mai ales ca partea de amenintari nu a functionat. Faptul ca in ultima vreme ating si oameni cu legaturi solide cu SIE si SRI este si mai suparator. Sigur ca eu sunt departe de a fi perfect. Am mai tot scris asta. Dar nu sunt santajabil. In niciun fel. Nu am probleme sa fac greseli si sa le si recunosc. Bou am fost si voi mai fi.Mai nou, vad ca sunt oameni care investigheaza ce am facut eu in SUA si Canada acum 24 de ani si respectiv acum 19 ani. E normal ca presa sa faca asta si este la fel de firesc ca eu sa raspund mai ales ca sunt in competitia pentru Parlament.SUA - am fost pe vas de croaziera si apoi tamplar (ilegal) in Chicago pana cand mi-am facut actele: permis de conducere si Social Security Number. Am facut apoi programare - contractor pentru cateva firme printre care si IBM si un contract foarte scurt cu Microsoft . In CV am trecut programator IBM pentru ca era firma cea mai cunoscuta si cam asa faceau toti programatorii pe care ii stiam. In Canada am lucrat tot la fel, contractor, printre firmele cu care am lucrat din nou a fost IBM, unde am fost si team leader pentru echipa pentru o perioada, si am predat IT la un colegiu din Victoria, Canada.Contractorii platesc mai putine taxe si eu eram hotarat sa fac bani. Documente doveditoare am doar certificate de calificare si un check care dovedeste cam cati bani faceam pe luna ca programator. Am fost convins ca nu ma voi intoarce niciodata in IT in momentul in care am facut curatenie. Ne-am mutat de atunci in vreo cinci alte tari. Nu am fost un programator exceptional, cred ca am fost unul mediocru, dar am fost platit bine si foarte bine, ca asa erau vremurile. Sincer nu m-am gandit vreodata ca voi avea nevoie sa dovedesc lucrurile astea. Sunt oameni care pot sa dea referinte despre ce am facut eu - din Seatlle, mama copilului meu care e canadianca, o romanca pe care am ajutat-o sa se angajeze tot cand eram in Canada si unul din programatorii cu care am ramas in contact din Toronto.Pe partea de studii.Am terminat TCM-ul in Craiova, dar nu m-am chinuit deloc. As fi vrut sa fac IEFS, dar mama nu m-a lasat. Am intrat foarte bine, sigur in primii 30, cu o competitie foarte mare in 1989. Singurele lucruri cu care mi-am batut capul in timpul facultatii au fost computerele si programarea asistata pe calculator. Ma duceam pe la laboratoarele de la Automatica ca sa invat programare. Am fost plecat in Anglia in ultimul an de studiu, am muncit la capsuni, caci era groasa rau acasa. Am vrut sa raman acolo. M-am specializat in Auto-CAD. Licenta mi-am dat-o anul urmator si am avut nota finala 9.66. Universitatea nu mi-a folosit, practic, niciodata, la nimic.Am facut un masterat pe diplomatie la Universitatea din Malta. Am aplicat si am primit o bursa in 2001. A fost un master online pe care mi-am dorit tare mult sa-l fac, caci eram tare plictisit de computere si de cariera mea. A durat mult pentru ca lucram si aveam copil mic. Am trecut cam greu primele cursuri, engleza mea academica era slabuta si nu stiam mare lucru despre subiectele de studiu. Abia in anul trei am inceput sa pot sa ma ocup mult mai serios. Am terminat cu Summa cum laude masteratul. Lucrarea mea de master a stat la baza unei carti publicate in Chicago, care se vindea pe Amazon. Universitatea din Malta are un rank bunisor, peste universitatile din Romania, dar nu unul exceptional. Habar nu am daca as face fata unei universitati foarte bune, dar nu am avut niciodata sansa asta, am fost mult prea sarac si prea hotarat sa supravietuiesc in perioada in care am fost la varsta la care as fi putut incerca asa ceva.Pot sa va scriu la fel despre toate, toate slujbele mele. Pot sa va dau oameni cu care sa vorbiti despre mine in diverse perioade, caci nu este exclus sa-mi amintesc pe pozitiv anumite lucruri chiar daca nu vreau asta. Despre toate astea am scris prin Dilema si pe blogul meu fara niciun fel de retineri. Sigur ca nu e nimeni obligat sa citeasca ce am scris eu, ci eu sunt obligat sa fac lucrurile acestea cat mai clare. In concluzie asta sunt, nu am altul mai bun. Daca aveti optiuni mai bune si oameni mai deschisi despre trecutul lor la alegerile care vin, va rog votati cu ei, dar votati", a scris Valeriu Nicolae pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI