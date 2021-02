Vedeta emisiunii Visuri la cheie, Dragos Bucur, pe Facebook: "Nu ma vaccinez si nu port masca"

Prezentatorul de la Visuri la cheie a avut COVID 19 in septembrie 2020. Sotul Danei Nalbaru a declarat, pe Facebook, ca nu se vaccineaza."In cazul in care nu aveati pe cine sa injurati: nu ma vaccinez si nu port masca", este postarea controversata, de marti seara, a lui Dragos Bucur de pe Facebook, care a generat mii de comentarii din partea internautilor.Au urmat reactii in cascada din partea urmaritorilor sai.Petronela Rotar: Pai nu a zis nimeni ca e nevoie sa ai creier si cunostinte de cercetator stiintific pentru a juca in filme. Poti avea talent ca actor si sa nu prezinti urme de gindire critica, nu ai fi primul. Dar nu e musai sa te si lauzi cu asta.Ovidiu Covaciu: Lasa Dragos Bucur ca purtam noi masca. Si ne vaccinam noi. Cine stie, poate ai vreo boala, esti vulnerabil. Daca esti imunodeprimat nu se recomanda vaccinarea oricum. Dar nu-ti face griji, o sa purtam noi masca. Ca sa putem sa mergem iar la cinema si la teatru si sa putem evita intentionat toate chestiile in care apari tu.Dragos Bucur, actualul prezentator al emisiunii "Visuri la cheie", a fost depistat cu COVID 19 in septembrie 2020. Producatorii emisiunii Visuri la cheie au decis atunci ca toata echipa de productie, dar si arhitectii si designerii sa intre in autoziolare pana la aflarea rezultatelor testelor."Am facut o forma usoara a bolii, ca o gripa . Acum sunt impreuna cu familia si ne simtim bine. Sper ca toate rezultatele colegilor sa fie bune si evident ca astept reluarea filmarilor la Visuri la Cheie. A fost un sezon plin de emotie si mi-as fi dorit evident sa nu fie necesara acesta intrerupere, dar sunt convins ca vom trece extrem de repede si peste aceasta situatie. Mai avem de filmat, dar publicul nostru poate urmari ca si pana acum Visuri la cheie in fiecare miercuri la PRO TV. Le doresc tuturor sanatate", a declarat, atunci, Dragos Bucur pentru stirileprotv.ro.