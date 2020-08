VIDEO Barbat cercetat pentru instigare la ura si discriminare din cauza unui live pe Facebook

"In cuprinsul actului de sesizare din oficiu reiese ca in data de 24.08.2020, in spatiul virtual a fost lansata o sesiune video 'in timp real', pe durata careia un barbat utilizeaza in mod frecvent expresii si opinii ce se pot constitui ca acte de incitare la discriminare la adresa unor categorii sociale si profesionale, la adresa statutului si institutiilor sale, dar si a poporului roman", informeaza Politia Capitalei.Barbatul de 69 de ani, identificat, a fost depistat si condus la audieri.Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunii de incitare la ura sau discriminare.Ulterior, barbatul si-a cerut scuze pentru ceea ce a spus, intr-un alt live pe Facebook