VIDEO Carnagiu evitat printr-un miracol pe un drum national din Arad. Depasire sinucigasa filmata cu camera de bord

Din imagini se poate observa cum un carnagiu este evitat doar prin virajul disperat al soferilor in partea exterioara a carosabilului. Soferul aradean a anuntat chiar ca a facut un denunt la Politia Rutiera insa autoritatile au ridicat din umeri si au precizat ca nu pot face nimic pentru a-l sanctiona pe soferul teribilist."Sunt convins ca, daca in locul meu era un sofer incepator, ori se tampona frontal cu inconstientul care a facut depasirea respectiva, ori iesea de pe drum si se rasturna pe camp", a spus Gabriel Plesa, aradeanul care a filmat cu camera de bord incidentul.Imaginile au fost surprinse pe DN 69, drumul care leaga Aradul de Timisoara. In imaginile respective se vede cum un alt sofer intra in depasirea a doua camioane, chiar daca trece peste linia dubla continua, si scoate de pe sosea doua autoturisme care circulau regulamentar.Acesta a mai declarat ca nu isi da seama cum acel sofer a ales sa depaseasca tocmai intr-o curba periculoasa, in panta, dar se simte norocos ca a scapat ieftin din depasirea inconstienta. "Am iesit cu mai bine de jumatate de masina pe acostament, am intrat putin in derapaj, dar am reusit sa ma redresez. Bine ca nu a fost mai grav", a spus acesta pentru publicatia locala Arad Online.ro La o saptamana distanta, Gabriel Plesa a primit un raspuns din partea lui Daniel Borta, seful Serviciului Rutier, in care se arata ca soferul care era sa provoace o tragedie nu paote fi tras la raspundere. Motivul invocat este ca soferul care a filmat incidentul nu a avut o camera omologata."Indrumarea, supravegherea, controlul respectarii normelor privind circulatia pe drumurile publice si luarea masurilor legale in cazul in care se constata incalcari ale acestora se realizeaza de catre politistii rutieri din cadrul Politiei Romane. (...) Constatarea contraventiilor la regimul circulatiei pe drumurile publice se face direct de catre politistul rutier sau cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau omologate si verificate metrologic, consemnandu-se despre aceasta in procesul verbal. Drept urmare, nefiind reglementata constatarea unor contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice in urma sesizarii facute de catre o persoana, care nu are calitatea de agent constatator, nu putem aplica santiuni contraventionale in urma unor astfel de semnalari", se arata in raspunsul Inspectoratului de Politie Judetean Arad. "Voi trimite o sesizare atat la Ministerul Afacerilor Interne, cat si la Inspectoratul General al Politiei Romane. Nu se poate asa ceva. Soferul respectiv ne-a pus viata in pericol, a fost si filmat facand asta, iar Politia din Arad nu face nimic", a declarat Gabriel Ples, sustinand ca atitudinea Politiei este de neinteles in conditiile in care oamenii legii au luat, de nenumarate ori, masuri impotriva unor soferi surprinsi comitand ilegalitati cu diferite camere video montate pe masini, toate fiind camere neomologate.CITESTE SI