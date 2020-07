VIDEO Imagini cu santierul de pe lotul 2 al autostrazii Sebes - Turda. Stadiul fizic a ajuns la 70%

Potrivit reprezentantilor CNAIR, segmentul in lungime de 24,25 km are un stadiu fizic realizat de aproximativ 70%, constructorul fiind asocierea Aktor Tehnical Societe Anonyme (Aktor S.A.) - SC Euro Construct Trading 98 SRL.Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura au transmis recent ca sunt sanse minime pentru finalizarea in acest an a loturilor 1 si 2 din Autostrada A10, intre Sebes si Aiud.Potrivit acestora, singura portiune pe care s-ar putea circula in acest ar fi cea intre nodurile Alba Iulia Sud si Sebes, pe bretelele scurte. In lungime de aproximativ 8 km, aceasta ar degreva o parte din traficul de pe DN 1. Oficial, termenul de finalizare asumat de constructor este 30 noiembrie, dar acesta pare destul de greu de atins, cu toate asigurarile constructorului."AKTOR a accelerat semnificativ lucrarile, proiectul marcand progrese considerabile", a transmis recent compania greaca."Compania a marit numarul de utilaje de constructii specializate utilizate in proiect: 139 de camioane, 26 compactoare, 31 de excavatoare, 8 buldozere, 5 finisoare (masini de asfalt si masini de pavaj), 7 gredere, 9 camioane de beton precum si alte utilaje specializate cum ar fi buldoexcavatoare, cisterne de apa, macarale, incarcatoare frontale, generatoare mari si mici, masini de forat, au fost dislocate de-a lungul santierului", au transmis reprezentantii Aktor.Compania mai aminteste ca foloseste din plin cele doua statii de asfalt, doua de balast stabilizat si o statie de beton si aminteste ca pe fondul pandemiei de COVID-19 toate lucrarile se desfasoara in conformitate cu masuri stricte de sanatate si siguranta.