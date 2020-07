VIDEO Cunoscut activist de mediu roman, atacat cu o scandura in timp ce se afla in masina cu fiica sa: "Politia, vino repede dupa noi!"

Bosutar, care era in masina cu fiica sa, realiza un live despre taierile de padure din Suceava cand masina sa a fost atacata cu o scandura.In timpul atacului la care a fost supusa masina tatalui sau, fiica lui Bosutar a cerut ajutor: "Politia, vino repede dupa noi! Repede! Te rog repede! Suna la Politie! Vin cu noi, ne omoara acum! Mergi mai repede, te rog!"."Hotii de lemne ne-au spart masina. Uitati-va ce am patit. Uitati-va ce mi-a facut padurarul. Asta-i Romania, asta-i. Asta ne fac hotii de lemne. Ne-a atacat exact padurarul pe care l-am filmat. Oameni buni, in ziua mare, n-avem voie sa vorbim. Eu cu fetita mea. (...) Ati vazut ce face mafia lemnului?", a fost reactia activistului, care i-a criticat pe ministrul Mediului si pe ministrul Afacerilor Interne pentru lipsa de reactie. In urma cu doua luni, activistul de mediu a reclamat ca a fost atacat de un angajat al Garzii Forestiere, care a intrat cu masina intentionat in el.