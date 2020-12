VIDEO Momentul in care tanara de etnie roma este lovita de un angajat Carrefour. Mihai Godina: "Etnia nu a avut nici cea mai mica legatura cu ce s-a intamplat acolo"

Politistul sustine ca incidentul nu este unul cu tenta rasista, si ca violenta paznicilor, pe care acesta nu o aproba, ar fi fost determinata de agresivitatea fetei."Crede cineva ca daca doamna nu era roma nu se intampla la fel? Eu cred ca se intampla fix la fel si ca incidentul nu are nici cea mai mica legatura cu rasismul. Diferenta ar fi fost ca nu se mai ofusca nimeni.Acum eu stiu ca vor spune unii ca "si ce daca a furat, dom'le, d-aia avem legi, nu trebuia sa o bata". Pai nici nu a batut-o pentru ca a furat, a batut-o pentru ca ea a dat in el. Repet, nu zic nicio clipa ca trebuia sa-i raspunda asa. Nu trebuia sa o loveasca deloc, dar cert e ca nu a dat in ea nici pentru ca e roma (as paria ca nici macar nu stia paznicul ca fata e de etnie roma) si nici pentru ca a furat.Eu stiu ca in fata unei femei pe care ati prins-o furand si care apoi va loveste cu palma si cu piciorul, multi ati reactiona spunandu-i ca nu-i frumos ce face, ca e gresit si profund imoral, dar nenea asta de lucreaza (sau lucra) ca agent de paza, probabil a stat mai prost cu stapanirea de sine. Din nou spun ca nu trebuia sa dea in ea, pentru cei care vor tine sa comenteze ca nu trebuia sa o loveasca. Asa e, nu trebuia!", a scris Mihai Godina intr-o postare pe blogul sau In prima inregistrare se poate observa, de la minutul 4:40, cum fata este agresata fizic de un barbat ce pare a fi un angajat al magazinului.Cea de-a doua inregistrare o surprinde pe tanara cand pare ca aceasta pune in rucsac mai multe produse de pe raftul magazinului."Posibil sa fi fost furt , posibil nu, judecatorul va decide. Insa legea nu este una pentru toti?Un posibil caz de furt e combatut printr-o certa vatamare corporala. Ambele infractiuni . Pentru una politia face dosar (si raspunde la apel), pentru alta nu.Dl Godina, la randu-i, nu vede infractiunea comisa de agentul de paza (ba chiar pare ca-i ofera scuze), dar omite sa ne ajute sa intelegem non-reactia colegilor sai. Sa fie oare pentru ca drepturile femeii batuta destul de rau nu mai conteaza? Sa fie oare pentru ca era "tiganca"?Cine bate pe altcineva atat de tare incat cel care o incaseaza are nevoie de 8 zile de ingrijire medicala, e un infractor! In orice context, exceptie cazurile in care viata iti este pusa in pericol (ceea ce nu a fost cazul in aceasta speta), daca faci asta, e infractiune!Legea nu se aplica tuturor la fel, dle Godina,? Conform titlului postarii dv, "tiganca" era hotul, si agentul de paza "prostul". In acest context, cum ar trebui sa-i numim pe colegii dv, politistii de la Brasov? Alegeti dv intre "rasistii", "rasistii" si "rasistii"!", a scris sociologul Gelu Duminica pe pagina sa de Facebook in raspuns la postarea lui Godina.Incidentul in cauza s-a petrecut in data de 1 decembrie, tanara sustinand ca a fost batuta de agentii de paza ai magazinului, dupa ce a fost acuzata ca a furat mai multe produse. Victima sustine ca a reclamat la politie ca a fost batuta, dar plangerea ei nu ar fi fost luata in considerare."Am fost lovita cu palma peste fata, cu pumnii la coaste si m-am panicat super tare, nu stiam ce sa fac", povesteste tanara agresata.Incidentul a avut loc pe data de 1 decembrie. Tanara a cumparat mai multe produse dintr-un supermarket, dar nu a pastrat bonul fiscal. Apoi a mers intr-un alt supermarket, ce apartine de aceeasi companie. La iesire, fata a fost oprita de agentii de paza ai magazinului, care au acuzat-o de furt. Tanara a fost condusa intr-o camera din incinta magazinului, unde agentii de paza ar fi agresat-o fizic."Am ramas cu traume si toate cele din cauza asta. Mi-e frica sa ies pe strada singura. Mi-e frica seara singura. Sun pe toata lumea sa stea de vorba cu mine, sa nu ma gandesc ca mi s-ar putea intampla ceva", mai spune tanara agresata.Fata a chemat Politia in ajutor, insa agentii ar fi sosit la locul incidentului doar la solicitarea pentru furt facuta de paznici. Mai mult, politistii sunt acuzati ca nu au inregistrat si plangerea legata de agresarea fizica a fetei.Oficialii Carrefour afirma, in replica, intr-un comunicat de presa, ca tanara tocmai fusese recrutata pentru a lucra in magazinul respectiv si ca ar fi fost surprinsa furand."Carrefour Romania depune toate eforturile pentru a se asigura ca aceste principii esentiale sunt respectate in activitatea organizatiei. Totodata, prin toate initiativele pe care le derulam si parteneriatele cu diferite ONG-uri si institutii publice, sustinem programe de incluziune sociala si oferim suport alimentar persoanelor provenite din medii sociale defavorizate.Zi de zi ne punem toata increderea in fiecare membru al echipei noastre, indiferent de functia pe care o are, de statut, de nationalitate sau etnie, varsta, gen sau interese si pretuim integritatea mai presus de orice.Aceeasi deschidere am demonstrat-o si fata de tanara in cauza care, cu putin timp inainte de momentul incidentului, fusese recrutata de una dintre firmele partenere Carrefour, urmand sa inceapa activitatea chiar in relatie cu magazinul Carrefour Brasov la care s-a petrecut evenimentul.Insa, in urma investigatiei realizate ca urmare a acestui incident, am descoperit cu dezamagire ca tanara a fost autoarea unei sustrageri de bunuri din cele doua magazine Carrefour din Brasov", a transmis Carrefour marti, 22 decemrbie.Mai multe organizatii pentru drepturile omului au organizat miercuri, 23 decembrie, o actiune de protest in fata magazinului din Brasov, iar pe retelele de socializare a fost demarata o campanie de boicot a supermarketului.