VIDEO Reprezentantul permanent al Finlandei la UE a interpretat ''Ciobanas cu trei sute de ori'' si a urat ''La multi ani, Romania!''

"Cel mai bun lucru la sarbatoarea noastra sunt prietenii nostri! Un dar extrem de incantator primit de la reprezentanta permanenta din cadrul Reprezentantei Permanente a Finlandei la UE, ambasador Marja Rislakki, cu ocazia #RONationalDay, care cu siguranta va ajunge la inima oricarui roman: Ciobanas cu 300 de oi", se arata in mesajul publicat marti."O performanta de exceptie a colegei mele, ambasadoarea Finlandei la UE, si a sotului sau! Multumesc Marja si Pekka!", a scris ambasadorul Luminita Odobescu, Reprezentantul Permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana.Intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, Luminita Odobescu a amintit, "devotamentul, darzenia si increderea in destinul Romaniei" al celor care "au facut posibil acest moment unic" din istoria tarii."A o sarbatori inseamna, in primul rand, a aduce un omagiu celor care au facut posibil acest moment unic in istoria noastra, prin devotamentul, darzenia si increderea lor in destinul Romaniei. Si inseamna, totodata, propria noastra promisiune facuta viitorului, sperantei, fara de care nicio implinire nu ar fi posibila", a transmis Reprezentantul Permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana.