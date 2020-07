VIDEO Sofer beat si fara permis, vanat kilometri intregi de politisti. Filmul urmaririi, publicat de Facebook

In final, masina mai puternica l-a ajutat pe sofer sa scape de urmarirea politiei, insa conducatorul auto a fost depistat ulterior si are acum dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante."Politistii din cadrul Sectiei nr. 5 Politie Iasi, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza municipiului Iasi, au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism. Intrucat conducatorul auto nu s-a conformat semnalelor politistilor, s-a procedat la urmarirea autoturismului, care a fost identificat abandonat pe raza municipiului Iasi. La volan era un client vechi a politiei... Un tanar de 30 de ani, din municipiul Iasi, iar in urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, in urma testarii acestuia cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicala, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Era condamnat 1 an si 6 luni cu suspendare pentru aceleasi fapte, adica alcool si conducere fara permis", se arata in comunicatul Politiei Iasi.