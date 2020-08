VIDEO Sute de oameni s-au imbulzit la un concert al manelistului Tzanca Uraganu. Mesajul interpretului: "Gata, s-a dus pandemia! De maine faceti ce vreti!"

Andrei Velcu, cunoscut ca Tzanca Uraganu, a sustinut un concert in Iasi in fata a sute de oameni care nu respectau masurile de protectie impotriva pandemiei."Gata, s-a dus pandemia! De maine faceti ce vreti!" - este mesajul postat de manelist pe profilul sau de Facebook.Nu este prima data cand in localul din Iasi se dau petreceri fara a tine cont de masurile de prevenire impuse de Guvern. Inclusiv in starea de urgenta patronii localului nu au tinut cont de interdictii si au organizat o petrecere la care au participat in jur de 1.000 de persoane, relateaza Ziarul de Iasi