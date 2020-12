VIDEO Sute de persoane s-au inghesuit in curtea Manastirii Putna la un concert de colinde. Cei mai multi nu purtau masca

Desi autoritatile avertizeaza ca acest virus este periculos si cer populatiei sa evite aglomerarile, sa poarte masca si sa pastreze distanta de doi metri fata de alte persoane, pentru participantii la concertul de la Manastirea Putna acestea nu au contat. S-au adunat cu mic cu mare in curtea manastirii, multi fara masca, pentru a asculta un concert de colinde."Covid e in mintile politicienilor si a celora care cred in covid....acolo e plin de oameni cu credinta in Dumnezeu", a comentat o persoana sub inregistrare dupa ce altcineva subliniase riscul infectiei cu Covid.in perioada sarbatorilor de iarna sunt in continuare in vigoare restrictii astfel incat numarul cazurilor sa nu explodeze din nou.In perioada sarbatorilor de iarna sunt in continuare in vigoare, printre altele, urmatoarele restrictii: este interzisa deplasarea persoanelor in grupuri formate din mai mult de sase persoane care nu fac parte din aceeasi familie; este interzisa organizarea si participarea la evenimente private (mese festive, petreceri etc.); este interzisa deplasarea cetatenilor in afara locuintei in intervalul orar 23.00-05.00 pe intreg teritoriul tarii, cu exceptia situatiilor motivate prevazute de legislatie, iar in localitatile aflate in carantina circulatia persoanelor este permisa cu restrictiile stabilite de comitetele locale pentru situatii de urgenta; portul mastii de protectie este obligatoriu atat in spatiile deschise, cat si in cele inchise.In multe din cazurile in care astfel de inregistrari au aparut in spatiul public organele de politie s-au autosesizat pentru nerespectarea restrictiilor sanitare impuse de catre autoritati.CITESTE SI: