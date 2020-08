VIDEO Un cantaret de manele din Ploiesti si-a filmat live moartea. Masina in care se afla a fost lovita de tren

Autovehiculul condus de sotia cantaretului a fost spulberat de tren, chiar in momentul in care acesta se filma in timp ce asculta una dintre melodiile sale. Femeia este singura care a supravietuit impactului, dar este internata in stare foarte grava la spital.In urma impactului, doua persoane aflate in autoturism au fost incarcerate. Una dintre victime , in ciuda eforturilor medicilor, a decedat. Este vorba despre cantaretul de manele Tavy Pustiu, care inainte de accident se afla in direct pe Facebook , ascultandu-si melodiile personale.Din primele cercetari, o soferita in varsta de 24 de ani, care se deplasa la volanul unui autoturism pe strada Trandafirilor, sensul catre strada Raului, ajunsa la trecerea la nivel de cale ferata, posibil pe fondul nerespectarii regulilor la trecerea la nivel cu calea ferata, a fost surprinsa si accidentata de un tren privat care se deplasa pe ruta Maneciu-Ploiesti Sud.