VIDEO Un fost primar din Vrancea, care a plecat acasa cu un laptop din primarie, saltat de mascati. Perchezitia, transmisa live pe Facebook

Politistii din Vrancea au facut, marti, perchezitii la locuinta fostului primar al comunei Slobozia Bradului, dupa ce actualul edil a reclamat ca din Primarie lipseste un laptop in valoare de 6.500 de lei, pe care este instalat si softul folosit pentru taxe si impozite locale.Imagini din timpul perchezitiilor au fost transmise, live, pe Facebook , de rudele fostului edil, fiind preluate de presa locala.Merlin Ivancea, primarul comunei Slobozia Bradului, sustine ca fostul primar al comunei Iulian Dumitru ar fi plecat, dupa alegerile de anul trecut, cu un laptop in valoare de 6.500 de lei, in care se regaseau softul folosit pentru stabilirea si incasarea taxelor si impozitelor locale si programul de contabilitate al Primariei. Pentru ca acesta ar fi refuzat, in urma discutiilor, sa-l returneze, actualul primar a facut plangere la Politie, iar, marti, politistii au descins la locuinta fostului ales."La inventarierea pe care am facut-o s-a constatat ca un laptop din compartimentul fostului primar, in valoare de 6.500 de lei, nu se afla in institutie. Am facut doua notificari catre dumnealui, I-am solicitat sa ne restituie acest laptop, problema nu e aparatul, ci programul care e instalat pe el. Are instalat programul de taxe si impozite si de contabilitate a primariei. In calitate de fost primar nu trebuie sa mai aiba acces la baza de date. Am o teama ca poate sa intre in baza de date si sa faca modificari ca sa ne creeze noua probleme. Nu a inteles ca trebuie sa restituie acest laptop, asa ca m-am adresat Politiei", a declarat primarul Merlin Ivancea.In urma perchezitiilor de marti, spun politistii, laptopul a fost gasit acasa la fostul primar si a fost ridicat."In aceasta dimineata, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani, au efectuat o perchezitie domiciliara in comuna Slobozia Bradului, la locuinta unei persoane banuite de savarsirea infractiunii de furt. In urma activitatilor a fost ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, un laptop, iar un barbat in varsta de 57 de ani a fost condus la sediul politiei pentru audieri", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Vrancea, Paula Enache.Laptopul ridicat in urma perchezitiilor urmeaza sa fie returnat Primariei Slobozia Bradului.