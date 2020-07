VIDEO Un primar care a ajuns cu masina in sant a fost filmat injurand un localnic: "Ba, pu**ca, tu esti mare? Esti un rahat. Pentru comuna asta ce ai facut?"

Ion Bosanceanu a fost ales primar din partea ALDE , dar va candida la un nou mandat din partea Pro Romania, potrivit Adevarul. In clipul publicat pe Facebook se vede cum primarul comunei Rasca, Ioan Bosanceanu, se certa cu un cetatean. Cei doi isi adreseaza cuvinte jignitoare. Localnicul il acuza pe primar ca a consumat bauturi alcoolice si s-a urcat la volan. Langa primar se vede o masina care se afla intr-un sant."Ba, pu**ca tu esti mare? Esti un rahat. Pentru comuna asta ce ai facut?""Ba, tu cand bei nu conduci. De ce ai ridicat mana la mine? Mare corupt esti tu."Contactat telefonic de Adevarul, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Suceava, Ionut Epureanu, sustine ca incidentul s-a produs pe 20 iulie, pe raza comunei Rasca.Primarul n-ar fi adaptat viteza la carosabil si ar fi ajuns intr-un sant, motiv pentru care ar fi primit o amenda de 760 de lei. La fata locului ar fi ajuns un politist care i-ar fi masurat soferului alcoolemia. In ciuda comportamentului sau necivilizat, primarul nu s-a urcat baut la volan. Ionut Epureanu sustine ca rezultatul etilotestului a fost zero.