VIRALUL ZILEI S-a filmat in timp ce gonea cu 200 km/h la volanul unui Ferrari

Cu muzica data la maxim, barbatul explica, in timp ce conduce si filmeaza, ca a plecat pe un traseu unde "o gramada de femei care asteapta sa fie agatate". Mai mult, el spune si cum reuseste sa scape de echipajele de politie de pe traseu."Astept sa treaca garda, aici, unde stiu eu ca este, sa vad daca e sau nu e, ca sa pot sa alerg masina ca lumea!", spune tanarul, apoi accelereaza.Tanarul le explica celor care-l urmaresc faptul ca pe kilometraj viteza e afisata in mile, iar in filmare, maximul la care ajunge e aproximativ 140 de mile la ora.Politistii incearca acum sa dea de urmele teribilistului.