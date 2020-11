Vlad Mixich: "Agentiile care vor certifica vaccinul anti-COVID cultiva o transparenta fara precedent"

"Doua sunt agentiile importante pentru noi care vor decide daca vaccinurile-candidat anti-COVID-19 vor primi sau nu aprobarea care le certifica eficienta si siguranta: cea din Statele Unite (FDA) si cea din Europa (EMA). Ambele cultiva in aceasta perioada transparenta procedurilor la un nivel pe care nu credeam ca il voi vedea vreodata.Agentia Europeana (EMA) organizeaza pe 11 decembrie o intalnire publica la care va raspunde la orice intrebari pe tema procedurilor de aprobare a potentialelor vaccinuri COVID-19. Va puteti inscrie si voi pana pe 27 noiembrie.Tot EMA va publica integral ‼️ toate datele din studiile clinice facute pentru vaccinurile-candidate care vor fi aprobate. Informatiile produsului cu detalii vor fi publicate inainte de acordarea autorizatiei, iar raportul de evaluare a vaccinului-candidat (cunoscut ca EPAR celor familiarizati cu domeniul) va fi disponibil inclusiv in limba romana in doar 3 zile de la aprobare, daca aceasta va fi acordata.La Agentia Europeana (EMA) cel putin 15 experti sunt implicati de obicei in evaluarea directa a vaccinurilor-candidate, munca lor fiind controlata si verificata de alti 75 ‼️ de medici, farmacisti, statisticieni si cercetatori din toate tarile UE, plus Norvegia si Islanda.Pentru fiecare dintre acesti 90 de specialisti implicati exista declaratii de interese publice, cei care au conflicte de interese potentiale sunt inlocuiti, iar minutele intalnirilor comitetelor de evaluare a vaccinurilor-candidate sunt publice.Nici americanii (FDA) nu se lasa mai prejos in termeni de transparenta: intalnirea comitetului de experti in care se va discuta aprobarea primului vaccin-candidat va fi transmisa live pe retelele sociale.Detaliile descrise mai sus sunt cunoscute si de specialisti din Romania (uneori medici, alteori farmacisti), dar n-o sa-i vedeti invitati pe la acele televiziuni care au facut o afacere mare din prostirea poporului.Motivul: stiinta rareori face rating, iar dezbaterile stiintifice provoaca durere la creier pentru ca il silesc sa functioneze la capacitate maxima. S-o spunem pe sleau: ganditul de adancime nu a fost niciodata un sport de masa. O explicatie conspirationista simpla se scurge mai usor pe circumvolutiuni si toate actiunile de transparenta descrise mai sus nu-i vor impiedica pe conspirationisti sa emita teorii ale conspiratiei.Dar de ceva sunt sigur: transparenta demonstrata in aceasta perioada de cele doua mari agentii este fara precedent. Vom vedea daca ea va fi suficienta pentru a-i determina pe oamenii de bun simt si cu decenta sa aiba incredere. Dinspre partea conspirationistilor nu am nicio speranta, dar si ei vor fi protejati in cazul in care vom avea un vaccin anti-COVID-19 functional.Dar astazi nu trebuie sa uitam ca, deocamdata, niciunul dintre vaccinurile-candidate anuntate nu au trecut printr-un ciclu complet de evaluare si de control al specialistilor independenti. Acest proces este acum in plina derulare, dar el nu s-a finalizat.Mai este nevoie de rabdare. Si painea buna tot cu rabdare se coace, d-apai solutia la cea mai mare criza de sanatate publica a secolului", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: