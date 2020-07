Vlad Mixich: Masurile de reintroducere a restrictiilor, singura strategie viabila de protejare a sanatatii publice

"Apar tot mai des masuri de reintroducere a restrictiilor de grade variate in zonele unde numarul de cazuri COVID-19 creste din nou. Se intampla deja in Israel, in statul australian Victoria (unul dintre cele mai dens populate, acolo unde e Melbourne), in state americane ca Texas sau Florida, in Spania in zona Galiciei sau Catalunei, in zona Lisabonei din Portugalia sau in unele orase din Germania.Din pacate cred ca trebuie sa ne obisnuim cu astfel de vesti pana la aparitia unui tratament/vaccin. Deocamdata e singura strategie viabila prin care se protejeaza sanatatea publica fara sa se sufoce sanatatea economica.Dar pentru asta iti trebuie si autoritati politice suficient de curajoase ca sa puna sanatatea publica si economica pe primul loc, chiar inaintea voturilor, si sa nu ia masuri ilogice.Si o societate care sa puna pret mai mult pe ce spune medicina si stiinta decat pe ce zic ghicitoarele si pitiponcii.Pe vremea lui Ceausescu nu prea se gaseau in Romania oameni dispusi sa lupte impotriva dictaturii. Noroc ca e plin acum de vajnici luptatori, anti-dictatura mastilor medicale. Suntem salvati, ce sa mai... vocea patriotului nationale e aici. De la nenea Iancu incoace nu ne-a dezamagit vreodata", a scris Vlad Mixich.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca spera ca Parlamentul sa adopte in regim de urgenta legea privind carantina, pentru a se putea continua lupta cu pandemia. "Daca nu avem nicio parghie, transmiterea comunitara se va accentua", a afirmat ministrul."Toata lumea trebuie sa inteleaga ca daca acum doua luni, doua luni jumatate era instinctul de conservare foarte accentuat, era teama si puteam gestiona si cu participarea populatiei acest lucru. In acest moment de fake news-uri, de indemnare la nesocotirea unor reguli, de bagatelizare a tot ce a fost in aceste patru luni de zile, avem si o relaxare totala a unei parti din populatie. Eu sper ca se vor trezi si vor constientiza momentul prin care trecem. Daca nu avem incredere in noi, sa ne uitam dincolo de granitele noastre si o sa vedem ce este in acest moment la granita bulgaro-turca, bulgaro-greaca, cum sunt cozile si ce fac autoritatile grecesti, ce se intampla in Spania, ce se intampla in Italia, unde au revenit niste restrictii" - a spus ministrul Nelu Tataru."In momentul in care aceste parghii ne-au fost luate (prin deciziile CCR - n.r.), devine mai grea misiunea noastra. (...) Ganditi-va ca aceste tari au parghiile. Noi nu le mai avem in acest moment, iar daca stam sa gandim evolutia din ultimele patru saptamani, ne dam seama ca si cu acele parghii controlam foarte greu anumite zone (...) In acest moment, stii cine sunt (pacientii bolnavi de Covid care parasesc la cerere spitalele - n.r.), stii cum sunt, dar nu poti lua o masura sau o decizie impotriva acestor pacienti. Eu sper ca spiritul civic sa fie acolo si sa constientizeze ca chiar daca in acest moment sunt la domiciliu, cum au solicitat-o, sa pastreze acea izolare la domiciliu, sa aiba in continuare grija si de ei, si de cei care sunt langa ei", a aratat ministrul sanatatii.Medicul Emilian Popovici, vicepresedinte al Societatii Romane de Epidemiologie a avertizat ca in lipsa respectarii regulilor sanitare, numarul cazurilor de nou coronavirus va continua sa creasca. "Vorbim de un raport intre masurile care s-au relaxat si felul in care populatia a inteles sa respecte sau sa nu respecte aceste masuri. In momentul in care oamenii nu respecta masurile, nu se poate intampla decat un singur lucru, mai ales pe fondul relaxarii, anume cresterea numarului de cazuri".Luni, tara noastra inregistra circa 7.243 de cazuri active, intr-o crestere constanta din 8 iunie, atunci cand Romania mai avea 4.444 de persoane infectate.