Zeci de romani "sechestrati" pe aeroportul din Cancun. Autoritatile mexicane refuza intrarea in tara a romanilor

Zeci de turisti romani au fost retinuti si expulzati pe data de 31 ianuarie din Cancun

Peste 80 de romani sunt sechestrati in Aeroportul din Cancun (Mexic). Turistii au plecat spre Mexic din Frankfurt si cand au ajuns in Cancun au aflat ca nu mai pot intra in tara din cauza pandemiei COVID-19."Suntem sechestrati in aeroportul din Cancun, alaturi de 84 de romani... de 24 de ore. Va rog sunati autoritatile. Scriu acest post din geanta de mana. Urgenttttt nu avem acces la telefoane, Pasapoarte si carduri ajutor. Nu am primit apa si nici mancare. Autoritatile mexicane ne bruscheaza, suntem tinuti inchisi si mergem la toaleta insotiti. Guvernul Mexican a arestat practic toti romanii ajunsi la control Pasapoarte, telefon confiscat si fara dreptul de a suna la ambasada. Urmeaza sa fim deportati cu primul zbor, peste 15 ore", a scris Gabriel Hort pe pagina sa de Facebook. Acest tip de incidente au devenit tot mai dese in ultima perioada dupa ce tot mai multi cetateni romani au fost implicati in infractiuni grave in Mexic, iar autoritatile mexicane au inasprit verificarile refuzandu-le multor romani intrarea in tara.Romanilor le-au fost luate pasapoartele si telefoanele. Un turist din Cluj a relatat ca Romania este considerata tara de risc si ca vor fi trimisi acasa, fara a mai ajunge in statiuni. "Avem teste facute, dar nu ne lasa sa intram. Vom fi trimisi acasa cu o cursa Lufthansa ", a spus acesta.Probleme la intrarea in Mexic exista de mai mult timp, multor romani fiindu-le refuzata intrarea. Insa procentul, din totalul vizitatorilor, era mic in trecut si mai mult in Mexico City. Nu si in Cancun.Insa in ultimul timp s-au inmultit aceste cazuri sporadice. Si nu, nu toti cei care sunt respinsi sunt interlopi veniti la furat, cum sugereaza unii. Ba chiar unii sunt veniti cu agentii, au toata vacanta cumparata, pachet, de la tur operatori romani. Nu li se intampla acest lucru neplacut numai calatorilor independenti.Mai multe grupuri de turisti romani, sositi cu trei avioane, o cursa Air France (cursa AF 1397 din data de 30.01.2021), Lufthansa si British Airways au fost retinuti pentru un control suplimentar. Unele familii au fost despartite: unii au fost primiti, altii trimisi inapoi acasa. Informatiile apar postate de acestia in mai multe grupuri de pe Facebook Nu se ofera explicatii pentru faptul ca se refuza intrarea. Pe websiteul MAE scrie ca Mexic isi rezerva dreptul de a refuza intrarea fara nicio explicatie.La Paris (cei care au ajuns in Paris) au fost asteptati cu duba de politisti inarmati si dupa cateva ore i-au lasat liberi sa se imbarce pentru cursa Otopeni. Altora li s-au cerut teste COVID. Franta a impus noi restrictii cu efect din 31 ianuarie. Fac o paranteza aici: turistii care sunt acum in Mexic vor avea nevoie de test COVID la intoarcere, daca au cursa Air France - trebuie sa tina legatura cu agentia sau cu compania aeriana. Companiile trimit informari cand situatia o cere."Am ajuns in Mexic, destinatia Can Cun, in jur de 6 familii fara teste dar o situatie ciudata foarte multi turisti retinuti si deportati 😭 2 turisti ai mei de pe cursa Air France, nu i-au lasat sa intre in Mexic fara nicio explicatie i-au deportat in Romania pe acelasi cursa. Dupa 15 ore de zbor, retur inca 15 ore 😡😡😡 Au fost tinuti dupa controlul pasaportului cel putin cate unul din familie fara telefoane, cel putin 3 ore si trimisi in Romania in seara asta.Afara asteptau cateva familii, sotii sau sotiile retinute de pe cursa cu Lufthansa. "Nu am avut cu cine discuta in aeroport , nu se ofera explicatii . Am reusit sa vad un mail, al unui domn de la Politia de frontiera insa nu m-a lasat sa citesc...o circulara Pentru Romani. Nu stiu ce se intampla, sper sa avem mai multe detalii maine de la Ambasada", este postarea unui turist roman.