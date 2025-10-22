Atentie: ce stie Internetul despre tine?

Vineri, 17 Decembrie 2010, ora 07:35
3115 citiri
Atentie: ce stie Internetul despre tine?

Pierderea controlului asupra informatiilor personale este cat se poate de simpla, pe Internet. Expertii in securitate recomanda cateva masuri care sa ajute utilizatorii sa-si pastreze intimitatea, atunci cand exploreaza vastul taram al Web-ului.

Iata cativa pasi propusi de expertii IT, citati de CNN.

Seteaza cu grija optiunile de confidentialitate de pe retelele sociale

Facebook a facut progrese in simplificarea setarilor de confidentialitate, insa au ramas multe optiuni in care, daca nu esti foarte atent, te poti pierde ca intr-un labirint. Cu toate acestea, userilor li se recomanda sa verifice aceste setari din cand in cand, pentru a se familiariza cu nivelul de informatii impartasite.

Pentru a ajunge in aceste setari, este de ajuns sa scrii "privacy settings" in casuta de cautare a Facebook. Acolo vei putea decide daca profilul tau este vizibil doar de catre prieteni sau si de catre prietenii acestora. Pentru o siguranta maxima, userii au inceput sa foloseasca tehnica "super logoff".

Citeste mai mult despre Atentie: ce stie Internetul despre tine? pe Business24.ro

Lovitură dată de mutarea lui Trump: Pierdere colosală de 35 de miliarde de dolari
Lovitură dată de mutarea lui Trump: Pierdere colosală de 35 de miliarde de dolari
Războiul comercial al lui Trump a dus tarifele vamale americane la cele mai înalte niveluri din anii 1930, dar ceața care a paralizat multe companii se risipește, permițând directorilor să...
Ministrul Economiei a reușit să demită conducerea Salrom. "Mergem mai departe: în instanță, pentru recuperarea prejudiciilor", anunță Radu Miruță.
Ministrul Economiei a reușit să demită conducerea Salrom. "Mergem mai departe: în instanță, pentru recuperarea prejudiciilor", anunță Radu Miruță.
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat, în ziua de 21 octombrie 2025, că a fost demisă conducerea Salrom. ”Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care...
#Internet securitate, #confidentialitate Internet, #date personale Internet , #utilizatori
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Nicolas Sarkozy a cerut sa fie eliberat imediat dupa a intrat pe poarta inchisorii. Cum l-au intampinat detinutii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majora facuta de specialisti

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lovitură dată de mutarea lui Trump: Pierdere colosală de 35 de miliarde de dolari
  2. Ministrul Economiei a reușit să demită conducerea Salrom. "Mergem mai departe: în instanță, pentru recuperarea prejudiciilor", anunță Radu Miruță.
  3. Familia care a fondat Samsung vinde acțiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi uriașa taxă pe moștenire. Controlul asupra imperiului, în joc
  4. Meta declară război escrocheriilor online de pe WhatsApp și Messenger. Ce măsuri a introdus compania și cum vor rezolva asta
  5. WhatsApp te lasă curând să-ți alegi propriul nume de utilizator, dar cele mai bune ar putea costa. Ce trebuie să știi despre asta
  6. iPhone 17, favorit în rândul utilizatorilor. Vânzările au depășit seria anterioară cu 14%
  7. Lenovo prezintă Lecoo Air 16: un laptop de 16 inchi care cântărește cât o tabletă și vine la un preț surprinzător
  8. Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, primesc o subvenţie lunară de câte 2.250 de lei
  9. Xiaomi confirmă: ecranul din spate rămâne și va fi îmbunătățit pe următoarea generație de telefoane
  10. Revelion de bogați, în România. Cât costă să petreci noaptea dintre ani în localurile de lux din Poiana Brașov