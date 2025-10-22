Atentie: ce stie Internetul despre tine?

Pierderea controlului asupra informatiilor personale este cat se poate de simpla, pe Internet. Expertii in securitate recomanda cateva masuri care sa ajute utilizatorii sa-si pastreze intimitatea, atunci cand exploreaza vastul taram al Web-ului.

Iata cativa pasi propusi de expertii IT, citati de CNN.

Seteaza cu grija optiunile de confidentialitate de pe retelele sociale

Facebook a facut progrese in simplificarea setarilor de confidentialitate, insa au ramas multe optiuni in care, daca nu esti foarte atent, te poti pierde ca intr-un labirint. Cu toate acestea, userilor li se recomanda sa verifice aceste setari din cand in cand, pentru a se familiariza cu nivelul de informatii impartasite.

Pentru a ajunge in aceste setari, este de ajuns sa scrii "privacy settings" in casuta de cautare a Facebook. Acolo vei putea decide daca profilul tau este vizibil doar de catre prieteni sau si de catre prietenii acestora. Pentru o siguranta maxima, userii au inceput sa foloseasca tehnica "super logoff".

