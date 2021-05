O autoritate de reglementare germana a interzis Facebook sa mai proceseze date ale utilizatorilor WhatsApp

S-a mai solicitat unei comisii a autoritatilor de reglementare in domeniul datelor din Uniunea Europeana sa ia o masura similara, astfel incat interdictia sa fie aplicata in toate statele membre, transmite Reuters Comisarul pentru Libertatea informatiilor si Protectia Datelor din Hamburg, Johannes Caspar, a declarat marti ca a emis un ordin care interzice Facebook sa proceseze date personale ale utilizatorilor WhatsApp. Facebook a anuntat ca analizeaza cum sa conteste acest ordin.Gigantul de media sociala condus de Mark Zuckerberg analizeaza modalitati noi de monetizare a WhatsApp, aplicatie utilizata de circa 60 de milioane de oameni in Germania, inca de la preluarea acesteia, in 2014, pentru 19 miliarde de dolari.Recent, utilizatorii WhatsApp au fost invitati sa accepte termeni noi de utilizare si de confidentialitate, care ofera companiei o gama larga de posibilitati de a partaja date cu Facebook. Utilizatorii WhatsApp au fost informati ca trebuie sa accepte termenii noi pana pe 15 mai , daca doresc sa continue utilizarea aplicatiei, care concureaza in prezent cu rivali precum Signal si Telegram.Majoritatea utilizatorilor care au primit noii termeni ai serviciului au acceptat actualizarea, potrivit Facebook. Caspar a spus insa ca actualizarea este ilegala si a emis un ordin de urgenta care impiedica Facebook sa continue procesarea datelor utilizatorilor WhatsApp din Germania."Ordinul are rolul sa protejeze drepturile si libertatile multor milioane de utilizatori din toata Germania care isi dau consimtamantul la conditiile de utilizare", a spus el intr-un comunicat.Caspar a declarat ca scandalul Cambridge Analytica si scurgerea de date care a afectat peste 500 de milioane de utilizatori Facebook "arata amploarea si pericolele pe care le prezinta profilarea in masa", adaugand ca profilurile pot fi folosite pentru a manipula deciziile democratice. Ordinul emis acum se refera la prelucrarea ulterioara a datelor utilizatorilor WhatsApp. Criticile globale fata de noile conditii de utilizare ar trebui sa dea nastere unei regandiri fundamentale a mecanismului de consimtamant. Fara increderea utilizatorilor, niciun model de afaceri bazat pe date nu poate avea succes pe termen lung", a spus Caspar.Acesta a cerut, totodata, unui grup de autoritati de reglementare a datelor din Uniunea Europeana sa ii urmeze exemplul, astfel incat interdictia sa se aplice in cele 27 de state membre ale UE.Un purtator de cuvant al WhatsApp a declarat pentru CNBC ca ordinul Autoritatii pentru Protectia Datelor din Hamburg impotriva Facebook se bazeaza pe "o neintelegere fundamentala a scopului si efectului actualizarii WhatsApp si, prin urmare, nu are o baza legitima.Actualizarea noastra recenta explica optiunile pe care oamenii le au pentru a trimite mesaje unei companii pe WhatsApp si ofera transparenta suplimentara cu privire la modul in care colectam si folosim datele. Intrucat afirmatiile DPA din Hamburg sunt gresite, ordinul nu va avea impact asupra lansarii in continuare a actualizarii. Ramanem pe deplin angajati sa oferim comunicatii sigure si private pentru toata lumea".