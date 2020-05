Facebook a cumparat Giphy pentru 400 de milioane de dolari

Ziare.

"Giphy face conversatiile zilnice mai distractive si planuim sa integram libraria GIF in Instagram si in alte aplicatii ale noastre, astfel ca oamenii sa poata gasi modul cel mai bun de a se exprima", a anuntat vineri Facebook.Potrivit Axios, care citeaza surse anonime, contractul are o valoare de 400 de milioane de dolari.La finalul anului 2019, Giphy a anuntat ca serviciul sau era folosit zilnic de 700 de milioane de oameni si ca utilizatorii trimiteau intr-o zi aproximativ 10 miliarde de piese de continut.Potrivit Facebook, 50% din traficul Giphy a fost generat de aplicatiile Facebook, iar jumatate dintre acestea au fost reprezentate de Instagram.Giphy a transmis pe blog: "Instagram a revolutionat auto-exprimarea. Peste 1 miliard de oameni folosesc Instagram pentru a comunica felul in care se simt si ce ii pasioneaza. Suntem nerabdatori sa ii ajutam sa fie si mai animati".Giphy a fost fondat, la New York, in 2013. Intre investitori se numara Betaworks, Lerer Hippeau, CAA Ventures, IVP, DFJ Growth, GGV Capital, CMC Capital Growth si Lightspeed Venture Partners.