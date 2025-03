Facebook asa cum il stim acum s-ar putea sa nu mai existe peste 5 ani

Vor disparea mesajele scrise de pe Facebook? In doar 5 ani e posibil sa vedem o schimbare majora la cea mai mare retea de socializare din lume.

Nicola Mendelsohn, vicepresedintele diviziei pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa, a facut o predictie interesanta, transmite Mashable.

Ea a sustinut ca, cel mai probabil, peste 5 ani, singurul continut relevant pe Facebook va fi cel video. Nicola Mendelsohn considera ca un clip reprezinta "cea mai buna modalitate de a spune o poveste" si ca "ne ajuta sa digeram mult mai multa informatie".

Astfel, e posibil ca postarile scrise sa devina istorie, cel putin pe Facebook.

Ideea Nicolei Mendelsohn poate parea putin ciudata la prima vedere, insa compania lui Mark Zuckerberg a facut cativa pasi in aceasta directie. Astfel, de ceva vreme, algoritmul care-ti afiseaza postarile in Feed pune un accent mult mai mare pe materialele video, in detrimentul statusurilor clasice sau pozelor.

Astfel, exista sanse mai mare ca sa-ti apara un clip distribuit de prietenii tai decat un text scris de ei. Mai mult, functia Facebook Live capata din ce in ce mai multa popularitate, avand in vedere ca permite transmisiuni in direct pe profilul tau.

Reteaua sociala a facut o schimbare interesanta si la poze, iar acum poti posta fotografii realizate la 360 de grade. In plus, Facebook iti permite sa adaugi comentarii sub forma de GIF-uri si stickere, iar de curand a facut un redesign la emoticoane. Toate astea au descurajat utilizatorii sa scrie mesaje si se pare ca trendul se va acentua.

Ads