Facebook isi lanseaza propriul asistent vocal

Reteaua de socializare Facebook si-a lansat joi propriul sau asistent vocal, numit "M", pentru utilizatorii aplicatiei sale Messenger, dezvoltandu-si astfel prezenta in sectorul inteligentei artificiale.

"M" va aparea in fereastra de dialog a aplicatiei si va sugera utilizatorului "actiuni utile", a anuntat Facebook pe un blog, relateaza AFP.

Astfel, Facebook va face concurenta unor produse similare ale lui Google, Apple, Amazon, Microsoft sau Samsung, care tocmai a lansat asistentul vocal "Bixby".

"Aducem puterea tehnologiei inteligentei artificiale a lui 'M' pentru a imbunatati Messenger si a-l face mai agreabil, mai personalizat si mai usor de utilizat", au precizat Laurent Landowski si Kemal El Moujahid, doi responsabili ai Facebook, in aceasta nota de pe blog.

Facebook, care detine propriul laborator de cercetare in domeniul inteligentei artificiale, a anuntat dezvoltarea lui "M" in 2015 sub forma de experiment. Aplicarea sa la Messenger este o noua etapa in utilizarea sa.

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a devoltat deja pentru locuinta sa un asistent vocal numit "Jarvis".

Produsele concurente sunt, pe langa Bixby de la Samsung, Siri la Apple, Alexa la Amazon, Assistant la Google si Cortana la Microsoft.

