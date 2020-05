Facebook vrea sa transforme paginile de business de profil in magazine online

Ziare.

Facebook a anuntat Shop, o facilitate prin care companiile care au pagini de Facebook si profiluri de business pe Instagram isi pot prezenta produsele intr-o sectiune speciala.Astfel, companiile pot sa-si creeze un tab special la pagina de Facebook sau profilul de Instagram. In acest tab, va fi prezentat catalogul de produse, organizat la randul lui pe categorii.In formatul actual, majoritatea achizitiilor nu se vor face pe Facebook sau Instagram. In schimb, utilizatorii vor fi directionati care site-ul companiei.Doar putinele branduri care folosesc in prezent functia de Checkout din Facebook si Instagram vor putea face vanzarile direct in cadrul celor doua retele sociale.Checkout se afla deocamdata in faza de testare, fiind disponibil doar unui numar limitat de branduri. Este clar, insa, ca acesta este scopul final pentru Facebook: sa opereze vanzarile direct pe platformele sale.Utilizatorii pot comunica cu reprezentantii companiilor prin WhatsApp, Messenger si Instagram Direct. Facebook ar putea incerca ulterior sa monetizeze aceasta facilitate, permitand companiilor sa trimita mesaje comerciale utilizatorilor cu care au avut contact in acest fel.Pe Instagram, noua functie va fi promovata si mai puternic decat pe Facebook. Shop va deveni una din sectiunile principale ale retelei, urmand sa inlocuiasca sectiunea Activity.Facebook va lansa in lunile urmatoare si o functie de live streaming pentru Shops, prin care brandurile si influencerii vor putea promova diverse produse. In plan se afla si posibilitatea integrarii unor programe de fidelitate.Dincolo de prezentarea ca o facilitate prin care se doreste ajutarea companiilor afectate de COVID-19, Shop este cel mai important pas pe care Facebook l-a facut pana acum in zona comertului electronic si cu siguranta va dainui si dupa pandemie.