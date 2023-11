Facturi mai mari la telefon? Facebook poate fi de vina

Mai multi utilizatori au descoperit ca functia auto-play introdusa de Facebook pentru videoclipurile afisate in NewsFeed este responsabila pentru cresterea facturilor la telefon.

Astfel, utilizatorii aplicatiei mobile Facebook pot depasi abonamentul de date doar facand "scroll down" in NewsFeed, deoarece videoclipurile postate se activeaza automat. Potrivit reprezentantilor retelei sociale, in realitate, se consuma "foarte putin trafic" in acest mod, scrie CBS News.

"Doar daca oamenii se opresc sa urmareasca clipul consuma mai mult trafic", au precizat acestia.

Totusi, utilizatorii pot opta pentru dezactivarea functiei auto-play.

Cei cu iPhone trebuie sa acceseze butonul Settings, apoi Auto-play, avand posibilitatea sa opteze intre dezactivarea functiei (Off) sau activarea acesteia doar pentru conexiune Wi-Fi (Wi-Fi only).

De asemenea, utilizatorii de Android trebuie sa intre in setarile de cont de pe Facebook si, in cadrul General Setting, pot selecta varianta Off sau Auto-play only on Wi-Fi.

