Noul design Facebook, disponibil pentru toti utilizatorii

In a doua parte a lunii martie, Facebook lansa un nou design pentru versiunea sa de desktop. Era vorba de un design optional, la care doar un numar limitat de utilizatori aveau acces si care trebuia activat manual.Acum, compania americana anunta ca acest design va deveni versiunea implicita pentru toti utilizatorii sai. Ca si alte noutati din social media, noul design va fi activat treptat, astfel ca va dura probabil cateva saptamani pana cand toti ceiil vor vedea.Noul design pentru desktop imprumuta multe elemente si principii grafice din versiunea mobila a retelei sociale. Una dintre principalele noutati, care ajunge pe desktop inaintea smartphone-urilor, este. Din meniul de configurare, utilizatorii pot alege intre tema clasica de culori, cu fundal alb, si dark mode.Prima impresie pe care o lasa noul design este ca. Chiar si pe monitoarele cu rezolutie mari, in primul ecran nu incape decat sectiunea Stories si o parte din primul post al news feed-ului.De altfel, toata coloana centrala este aproape identica cu cea din aplicatia mobila. Deasupra news feed-ului si a sectiunii Stories, la fel ca pe telefon, existaFacebook spune ca noul design este mai rapid, iar tranzitia dintre pagini se face mai fluent, aspect destul de evident la intrarea in sectiuni precum Grupuri sau Marketplace.La fel de evident este faptul ca Facebook mai are de lucru la anumite aspecte, fiind sectiuni intregi care inca folosesc designul vechi, precum zona de administrare a paginilor de Facebook.