Pleci in vacanta? Iti vei putea rezerva camera de hotel direct de pe Facebook

Din 2014, mai mult de 10.000 de camere de hotel din Romania vor putea fi rezervate pe Facebook, datorita unei firme autohtone de software.

TCNET a lansat in premiera in tara noastra platforma In1 Solutions.

Cu ajutorul acesteia, turistii isi pot rezerva camera de hotel sau pachetul de servicii hoteliere direct prin intermediul retelei de socializare Facebook, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Compania a semnat deja contracte cu mai multi jucatori din industrie interesati sa puna la dispozitia clientilor aceste facilitati.

In urmatoarele saptamani, peste 2.500 de camere din Bucuresti, Brasov, Cluj Napoca, Hunedoara, Medias, Ploiesti, Ramnicu Valcea, Sinaia, Slatina, Sibiu, Sighisoara, Targu Mures, Turda, Vatra Dornei, Timisoara si Zalau vor fi disponibile pentru rezervare via Facebook, cu ajutorul aplicatiei In1, iar mai multe hoteluri de pe litoralul romanesc se pregatesc sa foloseasca acelasi sistem de rezervare.

Compania previzioneaza ca, in 2014, aproximativ 10.000 de camere de hotel din Romania vor putea fi rezervate prin intermediul retelei de socializare folosind In1 Solutions.

In prezent, peste 3.000 de hoteluri din toata lumea isi cresc veniturile si isi fidelizeaza clientii prin intermediul acestei platforme.

TCNET a fost infiintata in 1992 si are capital 100% romanesc. Compania are peste 1.000 de clienti in portofoliu si este partenerul mai multor jucatori de pe piata de IT din Europa, Asia si SUA.

C.P.