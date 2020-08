Paradoxurile, daca privim de aproape, sunt doua. Intai, ca multi intelectuali sunt ei insisi atinsi de aceasta nervozitate. Intelectuali, adica oameni ai intelectului, oameni al caror centru de greutate ar trebui sa fie creierul. Dar ti se intampla sa vezi cate un istoric insailand numai dragalasenii si glumite roz, cate un dramaturg reprofilat in pamfletar sangeros, cate un eseist turnand filipice, cate un lingvist refugiat in reverie si suspin, cate un critic de film injurand ca un grajdar, cate un romancier facand elogiul sudalmii civice, cate un poet straluminat de speranta, cate un logician care, grafoman si agramat, isi amenajeaza vitrina numai cu obsesii, caricaturi, insulte, chiote. Cum e posibil ca spiritele cele mai eterice sa sombreze in mlastina sufletelului? Poate ar trebui sa ne revizuim lexicul si sa-i numim umorali, nu intelectuali...Al doilea paradox este ca toate tehnologiile de care ne folosim sunt creatii ale inteligentei, rezultate ale cercetarii din marile biblioteci si laboratoare. Mintea, in exercitiul ei pur, a creat Internetul si aparatele cu care ne conectam la el. Numai imensele progrese ale matematicii, fizicii si chimiei au facut posibila lumea de azi. Dar felul in care apare tehnica este una si felul in care o folosim este alta. Sunt, acestea, povesti diferite ca cerul si pamantul. Nascute din intelect, aparatele sunt folosite pentru a exprima emotii. Nascute din silogisme, ele sunt puse sa raspandeasca interjectii. Nascute din cortex, ele celebreaza plexul. Stiinta sobra la un capat, vacarm lautaresc la celalalt. Aula si talcioc, rigoare si epilepsie.Unde vom ajunge, daca actualele tendinte se pastreaza? Cum va arata satul global, daca puterea tehnicii creste, iar apetitul pentru conversatia inteligenta si informata scade? Personal, prefer sa nu vaticinez. Dar va indrum sa nu mai cotizati la succesul celor care, desconsiderandu-va, va servesc pe banda rulanta numai slagare si diatribe. La vremuri normale, cetatea are nevoie de analize, nu de tremolouri.