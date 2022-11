SUA: Proces colectiv impotriva sistemului de recunoastere faciala al Facebook

Un judecator american a admis o cerere in vederea depunerii unei plangeri in nume colectiv ("class action") contra Facebook, in baza unor acuzatii de colectare ilegala de date private ale utilizatorilor, in legatura cu un instrument de recunoastere faciala.

Litigiul vizeaza o functionalitate lansata de Facebook in 2010 si care sugereaza numele utilizatorilor de identificat in fotografii care au fost publicate in reteaua de socializare. Un instrument permite apoi identificarea automata a persoanelor care apar in fotografii publicate in retea.

Judecatorul din San Francisco James Donato a respins deja, in 2016, un recurs al Facebook contra acestei plangeri a unor utilizatori din Illinois.

De aceasta data, Donato a acceptat calificarea plangerii drept "class-action", potrivit hotararii consultate de AFP.

Acuzatiile reclamantilor sunt "suficient de omogene pentru a permite o justa si eficace rezolvare pe baza colectiva", a scris judecatorul.

Aceasta "class-action" ii priveste pe "utilizatorii Facebook din Illinois pentru care Facebook a creat si pastrat (profiluri tip care inregistreaza caractere geometrice ale fetelor lor) dupa data de 7 iunie 2011", se precizeaza in hotarare.

Justitia a refuzat insa ca plangerea colectiva sa-i priveasca pe toti utilizatorii acestui stat care apar intr-o fotografie pe reteaua de socailizare Facebook.

Functionalitatea contestata are la baza un program de recunoastere faciala care scaneaza fotografiile din reteaua de socializare in care persoane sunt deja identificate, cu scopul de a constitui profiluri care sa repertorieze caractere geometrice ale fetei fiecarei persoane.

Ads

Aceste profiluri sunt comparate apoi cu noi imagini postate online in vederea propunerii identificarii.

Reclamantii se plang de faptul ca acest lucru se face fara acordul lor.

"Suntem pe cale sa examinam hotararea. Continuam sa credem ca acest caz este fara fundament si ne vom apara viguros", a declarat o purtatoare de cuvant a Facebook pentru AFP.

Instrumentul de recunoastere faciala al Facebook a provocat temeri cu privire la respectarea vietii private a utilizatorilor in Europa, in urma carora grupul a suspendat utilizarea acestuia in 2012.

Grupul este implicat, pe de alta parte, de la jumatatea lui martie, intr-un scandal rasunator cu privire la divulgarea datelor personale a zeci de milioane de utilizatori - fara acordul acestora - catre firma britanica de consultanta politica Cambridge Analytica.

Citeste si Ne asculta Facebook telefoanele? Ce a spus Zuckerberg despre aceasta populara teoriei a conspiratiei

Ads