VIDEO Utilizatorii WhatsApp vor putea face cumparaturi direct din aplicatie

Companiile vor putea vinde produse direct in WhatsApp, asa cum o pot face deja in Facebook si Instagram, a anuntat compania americana, care nu a oferit multe alte informatii in afara unui scurt clip video Totul incepe cu un mesaj trimis de utilizator magazinului din care vrea sa faca achizitia, in care intreaba despre tipul de produs pe care vrea sa-l cumpere. Compania raspunde cu un catalog ce cuprinde produsele care corespund.Utilizatorul poate adresa si alte intrebari legate de produsele care-l intereseaza, inainte de a face achizitia, iar magazinul va trebui sa foloseasca, cel mai probabil, un bot pregatit sa ofere raspunsuri la toate intrebarile.Cand s-a hotarat, utilizatorul poate face achizitia direct din fereastra de chat in care vorbit cu bot-ul magazinului. Aproape sigur operatorul de plati va fi Facebook Pay, desi compania americana nu oferit aceasta informatie.Pentru Facebook, lansarea functiei de shopping din WhatsApp, pentru care nu a anuntat o data exacta de lansare, este un pas firesc, dupa ce a facut acelasi lucru si in cazul celorlalte doua retele sociale ale companiei.Pentru utilizatori ar putea reprezenta o metoda rapida de a face cumparaturi online dar, ar putea sa insemne si ca vor primi pe viitor mesaje comerciale pe WhatsApp de la companiile cu care au luat legatura.