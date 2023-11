Cu ce preferă majoritatea oamenilor din diferite generații să ajungă la locul de muncă

Transportul public rămâne în continuare opțiunea preferată de majoritatea respondenților unui studiu privind revenirea la jobul de la birou, indiferent de generația din care provin.

70% dintre respondenţi rezonează cu această idee, conform studiului "Return to Office 2023 - Generations Choose Destinations 2023", care sintetizează preferinţele la locul de muncă şi modul de lucru ale Generaţiilor Z, Y, X şi Baby Boomers.

"La trei ani după ce am fost forţaţi brusc să regândim structura de lucru, formatul de lucru în sistem hibrid rămâne încă alegerea preferată pentru majoritatea companiilor. Am decis să realizăm acest sondaj şi să vedem însă cum s-a adaptat mai exact fiecare generaţie la contextul hibrid de muncă şi ce consideră ca fiind cel mai important atunci când vine vorba de spaţiul de birou, clădirea care îl găzduieşte şi ce se află în împrejurimi. Rezultatele au oscilat între confirmări de ipoteze şi aspecte surprinzătoare şi, deşi vedem că tuturor angajaţilor le pasă de lucruri în mod similar, prioritatea nevoilor tinde să se schimbe", a declarat Daniela Gavril, Head of Research, CBRE România.

Sondajul CBRE a surprins similarităţi interesante între aspectele pe care oamenii le apreciază atunci când vine vorba de locul de muncă, indiferent de generaţie.

De asemenea, aproape jumătate dintre ei preferă să nu se deplaseze la birou în zilele de vineri, iar o treime în cele de luni, însă, indiferent de vârstă, 64% dintre participanţii la studiu şi-au exprimat dorinţa de a participa la evenimente organizate în clădirea în care lucrează, în timp ce doar 33% s-ar bucura de eveniment doar dacă s-ar afla la birou în ziua respectivă. Chestionaţi asupra modului în care ar prefera să se relaxeze după orele de program, circa 70% dintre respondenţi consideră plimbările în parc ca fiind cele mai potrivite, în timp ce doar jumătate ar alege activităţi mai solicitante, precum mersul la sală.

Un aspect interesant relevat de rezultatele studiului este că toate generaţiile îşi doresc crearea propriei sinergii cu mersul la birou - majoritatea respondenţilor propunând liber diverse facilităţi care, aduse în apropierea clădirii lor de birouri, le-ar face din mersul la birou nu doar o experienţă mai plăcută, ci le-ar şi eficientiza timpul. Un sfert dintre participanţi şi-ar dori operatori specializaţi în comerţul cu amănuntul, cum ar fi, dar fără a se limita la farmacii, centre de înfrumuseţare şi clinici medicale, şi doar 5% au afirmat că nu ar schimba nimic la clădirea în care muncesc acum, din acest punct de vedere.

"Modul de lucru în sistem hibrid a creat multiple provocări pentru companii, dar în egală măsură şi pentru angajaţi, fiind un sistem care a dovedit că influenţează performanţa şi satisfacţia acestora. Studiul nostru ne permite o înţelegere profundă a angajaţilor, iar segmentarea pe generaţii ne ajută în formarea unei imagini complexe asupra preferinţelor şi nevoilor forţei de muncă în noul context. Adăugate în proiectele noastre de consultanţă, aceste informaţii valoroase ne permit să creăm soluţii pentru teme precum creşterea gradului de ocupare a spaţiilor de birouri îmbunătăţind în acelaşi timp calitatea experienţei celor care lucrează în spaţiile proiectate de noi", a declarat Tudor Ionescu, head of A&T Services Office, CBRE România.

Potrivit comunicatului CBRE România, reprezentanţii generaţiei celor născuţi după anul 2000, crescuţi în era social media şi cu acces la tehnologie încă din primii ani de viaţă, sunt surprinzător şi cei mai interesaţi de socializare şi evenimente. Comparativ cu media de 64% dintre toţi respondenţii la sondajul "Return to Office 2023 - Generations Choose Destinations 2023", 76% dintre cei care se încadrează în Gen Z au declarat că doresc să participe la evenimentele organizate în clădirea în care lucrează, în timp ce doar 24% s-ar bucura de eveniment doar dacă s-ar afla la birou în ziua respectivă.

Rezultatele studiului CBRE arată că Gen Z pune mare accent pe transportul public care este mai dorit decât existenţa unui centru comercial în apropiere, foarte puţini dintre ei apreciind posibilitatea de a face cumpărăturile în apropierea locului de muncă. După program însă, tot aspectul social contează mai mult pentru ei, două treimi preferând să petreacă timpul liber cu prietenii, în timp ce restul optează să meargă la sala de sport.

Existenţa unui parc în apropiere de birou ar reprezenta un mare beneficiu, dar, în acelaşi timp, 50% dintre reprezentanţii Generaţiei Z doresc mai multe opţiuni de retail specializat şi Food & Beverage în sau în apropierea clădirii în care lucrează. Farmacii, cafenele, restaurante şi gelaterii sunt retailerii căutaţi de Gen Z.

Generaţia Y, cunoscută mai degrabă drept Millennials, este cea mai prezentă la birou. 80% dintre respondenţii sondajului lucrează cel puţin două zile pe săptămână de la birou, iar 43% merg la birou mai mult de 3 zile pe săptămână. Ca şi în cazul Generaţiei Z, Millennialii preferă în proporţie semnificativă să lucreze în ziua de vineri de acasă.

Proximitatea transportul public de birou este mai puţin importantă pentru Millennials prin comparaţie cu Gen Z, dar şi ei îşi doresc o diversitate mai mare în ceea ce priveşte retailerii de specialitate şi ar aprecia mai multe opţiuni în ceea ce priveşte produsele alimentare, băuturile şi serviciile, respectiv restaurante, clinici de frumuseţe, farmacii, afterschool sau curăţătorie.

Pentru Generaţia X, cei născuţi între 1965 şi 1980, centrele comerciale s-au dovedit extrem de importante, o treime dintre respondenţi votând pentru acestea. În acelaşi timp, parcurile au primit cele mai numeroase voturi ca punct de interes esenţial în apropierea biroului, fiind preferate de 75% dintre respondenţii acestei generaţii. După program, respondenţii generaţiei X preferă să iasă în oraş în proporţie mult mai mică, doar puţin peste jumătate alegând acest răspuns. Reprezentanţii acestei generaţii apreciază, pe lângă retailerii de specialitate şi magazinele de Food & Beverage, şi o diversitate mai mare de retaileri şi servicii, precum curăţătoriile, grădiniţele, afterschool, pet shop, activităţi de leasure.

Baby Boomers, generaţia născută între 1946 şi 1964, pun pe primul loc transportul public, atunci când îşi aleg facilităţile pentru birou. 88% dintre respondenţii din această generaţie preferă transportul public, şi de asemenea, 75% lucrează la birou mai mult de trei zile pe săptămână. Spre deosebire de celelalte generaţii, aceştia au declarat în proporţie de 42% că ziua de luni este cea mai puţin favorită pentru munca de la birou.

Parcurile sunt esenţiale pentru Baby Bommers, însă apreciază totodată proximitatea de cinematografe, teatre, zone verzi şi alte opţiuni de leasure.

Sondajul a fost efectuat în rândul angajaţilor în septembrie 2023 pentru a înţelege mai bine percepţia angajaţilor din diferite domenii de activitate în ceea ce priveşte munca de acasă versus munca de la birou. Rezultatele raportului au luat în calcul categoria de vârstă a respondenţilor. Completat de aproape 500 de respondenţi, sondajul a acoperit opţiunile angajaţilor din mai multe domenii precum IT, Transport, Administraţie, Medical, Servicii profesionale, Imobiliare, BPO, FMCG, Banking, HoReCa plus altele.