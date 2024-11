Orașul din România în care va scădea factura la apă. Cetățenii nu vor mai plăti pierderile furnizorului

Edilul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a anunțat miercuri, 13 noiembrie, într-o conferință de presă susținută la Compania de Apă Olt (CAO), că populația va plăti cu patru lei mai puțin pentru fiecare metru cub de apă deoarece pierderile furnizorului vor fi susținute de acesta, și nu de consumatori.

"Locuitorii municipiului Slatina plătesc în tariful apei 51% pierdere pe care Compania de Apă Olt o are. Din apa pe care Compania de Apă Olt o pregătește să o furnizeze beneficiarilor, 51% este pierdere, în acest moment, pe cifre. Această pierdere de 51% se regăsește în prețul final, în tariful final pe care beneficiarii îl plătesc. Atenție, locuitorii întregului județ, nu vorbim doar de Slatina. Evident că cele mai mari pierderi sunt în Slatina și Caracal, pentru că aici avem cei mai mulți beneficiari conectați la rețea și pentru că sistemul este cel mai învechit. Vorbind cu domnul George Ionică (directorul general - CAO n.r.) și cu colegii din CAO, am ajuns la concluzia că nu este corect ca locuitorii județului Olt să susțină această pierdere pe care Compania de Apă Olt o are", a spus Mario De Mezzo.

Primarul municipiului Slatina a susținut că sumele de plată pe apă, pe facturi, vor fi mai mici urmare a deciziei ca pierderile să nu fie suportate de consumatori, iar la Slatina consumatorii vor plăti 11,97 lei pentru un metru cub de apă, mai puțin cu patru lei decât în prezent, când se plătește suma de 16 lei pentru un metru cub de apă.

"Compania de Apă Olt va suporta această pierdere de 51%. Ce înseamnă asta pentru beneficiarul final? Este că, pe factură, va apărea tariful de 16 lei, care este acum în vigoare, și va apărea, vom decide juridic, sub formă de discount sau sub formă de asumare a pierderii de Compania de Apă Olt, o reducere, astfel încât beneficiarul final să plătească 11,97 lei pe metru cub, cu TVA, 11,97 lei pe metru cub de la 16 lei, în tot județul Olt, nu doar în Slatina", a explicat edilul.

Mario De Mezzo a spus că scăderea facturilor ar putea intra în vigoare din luna decembrie dacă va fi avizată cât mai rapid de Consiliul de Administrație nota de fundamentare înaintată de Compania de Apă Olt, al cărei acționar majoritar este Primăria Slatina.

Primarul a subliniat că prin scăderea sumei de plătit de către consumatori nu se modifică tariful, ci se scad pierderile, care vor fi suportate de operatorul de apă, fapt ce va fi evidențiat pe facturi.

Mario De Mezzo le-a transmis membrilor Consiliului de Administrație al CAO să se întrunească pentru avizarea notei de fundamentare privind suportarea pierderilor de apă de către furnizor.

"Îi rog pe cei din Consiliul de Administrație și îi somez, în același timp, în numele tuturor colegilor lor pesediști, care își doresc cei cinci metri cubi de apă, dar și în numele tuturor celor 93.751 de clienți din județul Olt, ca astăzi să se întrunească și să avizeze această notă de fundamentare. Urmând ca noi, în Adunarea Generală, să o aprobăm", a conchis De Mezzo.

