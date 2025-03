Șoc pentru o familie din Cluj-Napoca după ce a primit factura la electricitate. Suma uriașă pe care ar trebui să o plătească

O familie din Cluj-Napoca a avut parte de un șoc când a primit factura la electricitate, suma de plată ridicându-se la 18.905 lei. Astfel de facturi cu sume exorbitante au fost raportate frecvent de clujeni, de cele mai multe ori fiind vorba despre erori de calcul. Cu toate acestea, asemenea situații creează panică în rândul consumatorilor.

Anul acesta, facturile au fost emise cu întârziere, deoarece a fost necesară recalcularea celor emise anul trecut. În unele cazuri, clienții au primit facturi cu sume neobișnuit de mari, ceea ce a generat numeroase nemulțumiri, arată Gândul.ro

Soluția recomandată de specialiști este ca cei afectați să facă sesizări la firma furnizoare de energie, trimițând o copie a facturii, o fotografie a contorului și dovada plății facturilor anterioare. În unele situații, recalculările au dus la sume mai mici de plată.

Un clujean a povestit experiența sa: „Puteți face un email de plângere la electrica, unde atașați poza (PDF sau ce format a fi, a facturii) plus poza de pe contor, și o poză cu ultimele facturi plătite. Nouă parcă din 2400 (sau 2200 lei) au recalculat, am rămas la 1600 lei parcă. Am trimis poza cu toate și au ajuns că am ajuns că avem de plătit cam 1200 lei”, conform Știri de Cluj.

Pe de altă parte, un alt consumator a relatat că nu a avut de ales și a fost nevoit să achite întreaga sumă: „Nu prea ai ce face, noi am pățit la fel. Ni s-a spus să cerem verificarea contorului așa că au venit, l-au luat, l-au verificat metrologic și răspunsul a fost că totul funcționează perfect și „nu-i de-acolo problema”. Nu am avut încotro și am ajuns până la urmă să plătim factura dacă nu am vrut să stăm fără curent”.

Ads