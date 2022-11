”Mi-au recomandat să pun bani în cont fără factură”. Sfaturi pentru românii care n-au primit facturi de la Electrica. Ce faci când habar n-ai cât ai de plătit

Mii de români care acuză că nu au mai primit facturi de la furnizorii de electricitate încearcă să găsească o soluție la problema lor stringentă, formând grupuri pe rețelele de socializare în speranța că vor găsi împreună răspunsuri eficiente.

Sunt din ce în ce mai mulți români care acuză că nu au mai primit facturi la electricitate de luni de zile și se tem că, în prag de sărbători, se vor trezi datori vânduți la Electrica.

Pe rețelele de socializare s-au înființat grupuri de suport în care oameni își expun problema lor, iar alții mai experimentați sau care au rezolvat deja o situație similară, îi sfătuiesc ce ar putea face.

Oamenii explică faptul că au fost nevoiți să recurgă la această soluție pentru că nu reușesc să ia legătura cu un angajat al societății nici telefonic și nici fizic, la ghișeu, iar răspunsurile primite la petițiile trimise pe adresa de mail a furnizorului nu sunt personalizate, ci doar un răspuns standard care nu rezolvă deloc problema.

Valentin S., din Dâmbovița, reclamă pe unul dintre grupurile de Facebook dedicate clienților Electrica, faptul că a primit o estimare din partea furnizorului mai mare cu aproximativ 300 de KW. Acesta susține că a făcut o sesizare la societate, dar reclamația i-a fost respinsă, iar în aceste condiții cetățeanul cere un sfat celor care au trecut prin așa ceva.

”Bună ziua! Am primit factura pe luna septembrie, cu un index estimat de ei, cu vreo 300 de kw în plus. Am făcut o sesizare la ei, unde le-am trimis indexul real, dar mi-a fost respinsă, menționând că atât este indexul estimat, atât rămâne. I-am avertizat că fac sesizare la ANPC sau, poate, aștept debranșarea pentru neplata facturii, iar apoi îi voi acționa în instanță. Ce ma sfătuiți sa fac, cum ar trebui să procedez, cu nesimțiți ăștia de la Electrica?”, este postarea dâmbovițeanului.

”Sesizări la ANRE și ANPC, fără nicio ezitare”

Unul dintre membrii grupului îl sfătuiește să facă imediat o sesizare la ANRE și o reclamație la ANPC

”Fără nicio ezitare.

1. Contactați și mutați-vă la un alt furnizor de energie electrică.

2. Depuneți plângere pe site-ul lor și notați-vă numărul de înregistrare. Nu vă vor răspunde în termenul legal de 30 zile, 100%!

3. Imediat după împlinirea termenului depuneți PLÂNGERE împotriva lor la ANPC și ANRE.

4. Transmiteți la Electrica că le-ați depus plângere și numărul de înregistrare al acestora de la ANPC și ANRE.

Încă o dată, mutați.vă la un alt furnizor.

Eu am avut speță cu ei și am câștigat o sumă în jurul a 3500 lei”, este răspunsul dat de unul dintre cetățenii care au avut o problemă similară.

Estimări peste consumul real

Alte persoane au comentat că și ele au trecut prin aceeași situație, cu estimări care depășeau cu mult consumul real și care au rezolvat situația insistând la sediul furnizorului de electricitate până au rezolvat.

”Eu am mers la sediul Electrica, am dat citirea și mi-a fost anulată facture (la mine era vorba de 1000 kw, în plus) P.S. Citiți în partea dreaptă a facturi, perioada în care trebuie să faceți citirea. În această perioadă mergeți la sediul Electrica și cereți să vi se anuleze factura și să vă factureze după citirea pe care o veți da, însă aceasta se poate numai în această perioadă, deoarece nu le dă voie din sistem altfel”, a fost sfatul altui membru al grupului.

Cei mai mulți reclamă faptul că deși trimit prin aplicație indexul autocitit, nu au nicio dovadă că au respectat acești pași, iar furnizorul continuă să estimeze consumul cu mult peste cel real.

”Eu îl trimit lunar de pe aplicație, dar nu-l găsesc. De 5 luni, nici factură, nici un index trimis, nu găsesc pe aplicație”, reclamă unul dintre clienții Electrica, membru în grupul de support creat pe Facebook.

”Aici avem o problemă pentru că nu putem dovedi că am trimis, iar ei ne pot factura estimat (peste cei 255 kwh)”, susține altul.

Un alt membru al grupului spune că, aflat în aceeași situație, a încercat să depună o reclamație la ANRE, dar a fost trimis la sediul Electrica pentru a rezolva această problema unde a dat peste o coadă de ”un kilometru”

”Eu am făcut reclamație la ANRE, bineînțeles tot prin email, la telefon cei de la electrica nu răspund că sunt sensibili la ureche.

ANRE mi-au sugerat să merg la sediu, acolo e kilometru de coadă, două zile nu am reușit să intru, am și alte probleme.

Ei îți trimit factura pe șase luni și o poți plăti doar în trei luni plus factura curentă”, a fost comentariul altui client speriat de facturile care urmează să-i fie remise de furnizorul la care este abonat pentru consumul aferent ultimilor șase luni.

Bani în cont înainte de primirea facturii

O alt membru al grupului de support susține că ei i s-a recomandat chiar să depună bani în cont chiar dacă până în luna noiembrie nu primise facturile la consumul de curent electric pe lunile anterioare.

”La fel, am fost la ei și nu am citirea sau indexul pe care îl dau lună de lună din Ianuarie. Mi s-a recomandat să pun bani în cont fără factură. Vă dați seama unde am ajuns?”, este mesajul transmis de cetățean.

Un bărbat mai norocos susține că a lămurit problema indexului transmis prin aplicație după ce a cerut informații la un centru de ”relații clienți” al furnizorului de electricitate.

”Dacă mergeți la orice punct pentru relații clienți o să vedeți ca indexul transmis în sistem este înregistrați în sistem. Am mers în centru pentru relații cu clienți pentru lămurire cu emiterea facturilor pentru august și septembrie și am primit confirmarea indexului trimis prin aplicație”, a arătat cetățeanul.

Amenzi și explicații

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia a aplicat două amenzi în valoare totală de 20.000 de lei companiei Electrica Furnizare pentru neemiterea facturilor către clienţi.

Amenzile au fost aplicate după ce comisarii de la protecţia consumatorilor au înştiinţat furnizorul de electricitate despre faptul că au primit numeroase sesizări de la consumatori care se tem că vor primi facturi mari şi au cerut firmei să emită facturile.

Anunţul privind amenzile aplicate companiei Electrica Furnizare a fost făcut printr-o postare pe Facebook de către comisarul şef al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia, Ion Iordăchescu.

„Operatorul economic a fost sancţionat de comisarii Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova cu 2 amenzi in valoare totală de 20.000 lei pentru nerespectarea măsurilor dispuse în documentul de control anterior (emiterea facturilor în termen de maxim 15 zile), precum şi pentru nerespectarea condiţiilor contractuale de a emite facturile la timp. În acelaşi timp s-au dispus măsuri de remediere a deficienţelor (emiterea facturilor către consumatorii casnici)”, scrie şeful CRPC Sud-Muntenia.

Acesta publică răspunsul primit de la Electrica Furnizare de către instituţia care apără interesele consumatorilor. Oficialii companiei reafirmă că procesul de facturare a fost întârziat de schimbările legislative şi anunţă că cei care primesc facturi cu valori mari pot cere plata eşalonată a acestora şi că pentru clienţii afectaţi de emiterea cu întârziere a facturilor va exista „o perioadă de graţie suplimentară pentru plata acestora”.