Disperarea unui român care are de plătit 27.000 de lei pentru energia electrică: "Mi-a emis pe tot anul o singură factură" FOTO

Românii au început să primească facturile la energie electrică după ce au fost anunțați de cei mai mari furnizori, Electrica, Enel Energie și Enel Energie Muntenia, că emiterea acestora se va face cu întârziere în această perioadă, din cauza haosului legislativ.

Unii dintre cei care au experiențe ieșite din comun le relatează în mediul online. Este cazul unui bărbat care are de plătit peste 27.000 de lei, deoarece a primit factura pe tot anul, după cum a scris pe Facebook.

"Electrica furnizare timp de un an nu mi-a mai emis facturi din cauza unei erori, iar acum mi-a emis pe tot anul o singură factură la ce tarife au vrut ei. Este altă procedură decât reclamație la OPC?", a întrebat acesta pe grupul Avocatul online.

"Dacă indexul din factură corespunde cu cel de pe contor, cam nasol"

În comentarii, bărbatul a primit sfatri, dar și critici.

"Faci o sesizare la ANRE, ei îi vor obliga să eșaloneze factura, citește pe google noile legi, sună la ei nu pierde timpul."

"La mine din 09.12 2022 și 09 -03 2023 am de plătit 1600 lei."

"Mie mi-a venit 1700 exact aceeași dată, ce este de făcut? "

"Citiți contorul, faceți poză mergeți cu buletinul titularului de contract și vă face factură la zi. Dacă indexul din factură va corespunde cu cel de pe contor, cam nasol, poate n-ar fi rău să va gândiți la ceva economie la curent."

"Nouă două luni nu ne-au trimis factură și acum într-o săptămână mi-au venit 3 facturi de peste 150 lei fiecare.

Precizez că eu am băgat în contul lor vro 200 lei în fiecare lună, să fie acolo.

Dar totuși nu e normal cum procedează, ar trebui să le plătim factura aia în termen de 12 luni."

"De un an nu v-ați gândit că mai trebuie să și plătiți?"

"Tulai Doamne! Dar cu ce ați putut să realizați asemenea consum în 24 de luni? Verificați contorul să vedeți dacă s-au consumat atâția KW! Mie de exemplu îmi tot băgau KW în plus ca și cum i-aș fi consumat, dar de fapt nu erau consumați! Și mă taxau cu 1.3 lei!"

"Tipic românului, păi timp de un an nu v-ați gândit că mai trebuie să și plătiți? De ce nu v-ați interesat? Acum când trebuie să plătiți bineînțeles că vă interesați. La noi erau buni comuniștii, nimeni nu mai comenta nimic. Acuma avem doar drepturi, nu și obligații. Credem că ni se cuvine totul."

"Păi un an de zile nu ai primit factură, un an de zile ai transmis index? Un an de zile nu ai putut să faci un drum la Electrica să îi întrebi de facturile tale? Clar că acum ai de plată pe un an de zile, dar curios că mai ai curent."

"Care un an? Acolo este consum de minim 2 ani la 600 de kw pe lună."

"Păi trebuia să anunțați d-vstra la ei să vă emită factură, totuși timp de un an, eu mergeam la sediu până la urmă și rezolvam problema."

