Hidroelectrica anunță o scumpire, dar susține că nu este vina companiei: ”Aceste tarife reglementate se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor”. Cât este majorarea

Autor: Aniela Manolea
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 16:45
902 citiri
Hidroelectrica a transmis marți, 7 octombrie, clarificări cu privire la informațiile vehiculate de tip „Hidroelectrica scumpește energia”. Reprezentanții companiei spun că prețurile nu au fost modificate, iar singura componentă care crește în mod infim este aplicată tuturor facturilor la energie electrică din țară.

„În contextul unor articole apărute recent în presă, cu titluri de tipul „Hidroelectrica scumpește energia”, dorim să aducem o serie de clarificări pentru corecta informare a publicului și a clienților noștri”, începe comunicatul companiei.

Hidroelectrica nu a modificat prețul energiei active prevăzut în ofertele sale comerciale. Majorarea semnalată în prețul final facturat consumatorilor este determinată exclusiv de creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem, stabilite prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025 și aplicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., se arată în mesajul Hidroelectrica.

„Aceste tarife reglementate sunt componente obligatorii ale prețului final al energiei electrice și se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor de energie din România, fără excepție. Prin urmare, toți consumatorii de energie electrică, indiferent de furnizorul ales, vor regăsi această modificare în facturile aferente consumului din luna septembrie 2025”, transmite compania națională.

Hidroelectrica oferă și facturează doar energia activă, componenta concurențială a prețului total al energiei. Celelalte componente — tarifele de transport și distribuție, serviciile de sistem, contribuțiile reglementate și TVA-ul — sunt stabilite prin acte normative și reglementări emise de autoritățile competente (ANRE și Ministerul Energiei), nefiind sub controlul companiei.

Pentru informații suplimentare privind structura prețului final facturat sau detalii despre ofertele de furnizare, clienții pot consulta website-ul oficial hidroelectrica.ro.

Cât de mult crește factura la energie

Compania de stat Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a anunțat că va majora din septembrie tariful pentru achiziția serviciilor de sistem, de la 7,04 lei/MWh la 12,70 lei/MWh.

Deoarece consumul lunar se facturează în kilowați nu megawați, impactul ar fi de aproximativ 58 de bani la un consum de 100 KWh pe lună, sau 1,15 lei/lună la un consum de 200 kWh, potrivit calculelor Profit.ro, scumpire care va afecta toți furnizorii de energie electrică din țară.

