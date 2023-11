Românca îngrijorată de facturile prea mici pentru curentul electric. "Sărut mâna! E de vânzare apartamentul?". Cât plătește lunar

Când vine vorba de facturi, îngrijorările pot fi variate. În timp ce mulți se plâng că sunt tot mai mari sau că nu le mai ajung banii, unii au impresia că sunt prea mici și se tem de viitoare probleme.

Este cazul relatat de o româncă în mediul online. Aceasta a menționat valoarea mică a facturilor la energie electrică, referindu-se la situație ca fiind o problemă destul de gravă.

"Vin facturi lunare de 25-30 de lei"

"Am o problemă destul de gravă, care mă îngrijorează cu fiecare zi ce trece.

Pe scurt, cu vreo 12 ani în urmă, cei de la Electrica au mutat contoarele din apartamente în casă scării. Totul a fost ok până în pandemie când, stand mai mult acasă, am constatat că ziua se oprea curentul destul de des, de fapt săreau siguranțele și o clapetă se închidea singură de la panoul de jos, din scară. Coboram de la etaj de câte ori se întâmplă și o deschideam. Inițial am crezut că vreun vecin se ține de glume, căci așteptăm cu orele să revină curentul. Apoi nu s-a mai întâmplat nimic. De atunci vin facturi lunare de 25-30 lei sau în jurul acestor sume."

"Am anunțat că e posibil să fie defect contorul"

"Am mers la Electrica, am anunțat că e posibil să fie defect contorul căci suma de plată e cam mică, dar angajata de acolo m-a privit ca pe un extraterestru: "Doamnă, ce consumatori aveți în casă? Câte persoane sunteți? Doar două? Stați liniștită, și eu consum la fel... Atâta timp cât se învârte contorul și nu e blocat, nu e treaba dvs."

Pentru că trebuia reînnoit contractul, am fost trecută la contract social, deoarece consumul este de până în 100 kw.

Apoi am tot așteptat să fie schimbat contorul măcar la 10 ani, așa cum mi s-a spus de la ghișeu, dar nici asta nu s-a întâmplat."

"Îmi poate imputa Electrica, mai târziu, vreo sumă de bani enormă?"

"Întrebarea mea ar fi: îmi poate imputa Electrica, mai târziu, vreo suma de bani enormă, precum că ar fi fost ceva defect la contor?

M-am uitat cu atenție la panou și acolo sunt sigilii, eu nu mă pricep, dar totul este intact și încuiat de ei, la fel că la ceilalți vecini. Iar contorul se învârte!

În apartament sunt doar eu și fiica mea, studentă.

Va rog, spuneți-mi ce ar trebui să fac eu ca să fie bine?", a întrebat femeia pe grupul Avocatul online.

"E de vânzare apartamentul?"

În comentarii, unii o liniștesc, alții se distrează pe seama situației neobișnuite.

"Nu doamnă, stați liniștită, atât timp cât e sigilat contorul nu aveți treabă."

"Dacă contorul se învârte...nu e blocat, e bine la suma dată lunar, aveți consum mic in jur de 50 wati."

"Sărut mâna! E de vânzare apartamentul?"

"Nuuuuuu. Dar va mulțumesc pentru minutul de zâmbet si relaxare!", a răspuns autoarea postării.

"Nu mai faceți atâta economie"

"Sunteți femeia cu drobul de sare cumva, cred că nici nu puteți dormi de treaba asta."

"Dacă într-adevăr e cum spuneți dumneavoastră, căutați vă rog pe internet "Cum se minează bitcoin". Poate o să vă tenteze."

"Nu mai faceți atâta economie la energie electrică! Băgați frigiderul, televizorul ...etc, în prize!"

"Doamne ferește. Vă supără că plătiți puțin? Cum așa ceva? Dacă e sigilat, ce treabă aveți? Sau poate știți ceva ce noi nu știm. Incredibil!".