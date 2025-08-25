"Absolut scandalos". Sorin Grindeanu, pornit împotriva "anumitor companii" din energie

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni, 25 august, că i se pare absolut scandalos faptul că anumite companii din energie să nu factureze acum, pentru că vor să prindă TVA-ul mărit, arătând că a cerut ministrului Energiei, Bogdan Ivan, ca cei care au făcut aceste chestiuni să plătească. Grindeanu a mai spus că, în opinia sa, este o problemă ce ține de CSAT.

”Am discutat în PSD în ședința mai devreme despre ceea ce înseamnă energie. Mă aștept în această săptămână, dincolo de discuțiile pe care le-am avut și le avem pe energie, să avem o discuție în coaliție pe acest domeniu”, a spus președintele interimar al PSD.

El a precizat că, după ce se depășește discuția din coaliție, Bogdan Ivan, actualul ministru al Energiei, trebuie să iasă să explice măsurile pe care le vede pentru a corecta anumite excese.

”De exemplu, mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturi la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut astăzi ministrului Energiei, celor care au făcut aceste chestiuni să plătească și să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, pentru că nu românii sunt vinovați de aceste lucruri”, a spus Grindeanu după ședința PSD.

Întrebat dacă acest subiect poate fi de competența CSAT, Sorin Grindeanu a răspuns: ”Eu cred că la un moment dat va trebui să existe o discuție și în CSAT”.

