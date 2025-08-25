"Absolut scandalos". Sorin Grindeanu, pornit împotriva "anumitor companii" din energie

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 16:15
1770 citiri
"Absolut scandalos". Sorin Grindeanu, pornit împotriva "anumitor companii" din energie
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni, 25 august, că i se pare absolut scandalos faptul că anumite companii din energie să nu factureze acum, pentru că vor să prindă TVA-ul mărit, arătând că a cerut ministrului Energiei, Bogdan Ivan, ca cei care au făcut aceste chestiuni să plătească. Grindeanu a mai spus că, în opinia sa, este o problemă ce ține de CSAT.

”Am discutat în PSD în ședința mai devreme despre ceea ce înseamnă energie. Mă aștept în această săptămână, dincolo de discuțiile pe care le-am avut și le avem pe energie, să avem o discuție în coaliție pe acest domeniu”, a spus președintele interimar al PSD.

El a precizat că, după ce se depășește discuția din coaliție, Bogdan Ivan, actualul ministru al Energiei, trebuie să iasă să explice măsurile pe care le vede pentru a corecta anumite excese.

”De exemplu, mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturi la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut astăzi ministrului Energiei, celor care au făcut aceste chestiuni să plătească și să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, pentru că nu românii sunt vinovați de aceste lucruri”, a spus Grindeanu după ședința PSD.

Întrebat dacă acest subiect poate fi de competența CSAT, Sorin Grindeanu a răspuns: ”Eu cred că la un moment dat va trebui să existe o discuție și în CSAT”.

Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la București: „Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție”
Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la București: „Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 25 august, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că ”PSD este într-o formă de izolare în această...
Guvernul, în tensiune maximă din cauza Pachetului 2 de reforme. Surse: Ședința de guvern se amână. Bolojan, în negocieri cu Grindeanu
Guvernul, în tensiune maximă din cauza Pachetului 2 de reforme. Surse: Ședința de guvern se amână. Bolojan, în negocieri cu Grindeanu
Premierul Ilie Bolojan va merge, săptămâna viitoare, în Parlament pentru a angaja răspunderea guvernului pe Pachetul 2 de măsuri fiscale și de austeritate. Este vorba despre pachetul care...
#factura energie electrica, #Sorin Grindeanu, #companii energie , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
N-a stat la discutii: decizia luata de CFR Cluj in privinta lui Louis Munteanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nou scandal între social-democrați și USR. Liderul senatorilor PSD: ”Hai că s-a umflat tărâța-n Drulău!”
  2. Cătălin Drulă, cel mai probabil candidat USR la Primăria Capitalei: ”Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”
  3. "Absolut scandalos". Sorin Grindeanu, pornit împotriva "anumitor companii" din energie
  4. Discuțiile din coaliție despre un candidat comun la Primăria București urmează după adoptarea pachetului 2, spune liderul senatorilor USR
  5. Mihai Călin critică dur discursul naționalist al lui Călin Georgescu: ”Creștinismul nostru național e, de fapt, fascism. Sergiu Nicolaescu, un nenorocit” VIDEO
  6. Când și-ar putea asuma Guvernul răspunderea pe Pachetul 2. „Sunt câteva aspecte care mai trebuie clarificate”
  7. Premierul Bolojan caută soluții la problemele ridicate de PSD, susține liderul senatorilor PNL
  8. Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la București: „Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție”
  9. Călin Georgescu, nemulțumit de AUR: „Poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români”
  10. Politolog: ”Alegerile de la Primăria Bucureștiului sunt un test” pentru relația dintre PNL și USR