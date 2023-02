Nedumerirea unui român care s-a trezit cu o factură ”pe minus”, de peste 1000 de lei, de la furnizorul de energie: ”Știe cineva cum pot să intru în posesia banilor”

Epopeea facturilor de la furnizorii de energie electrică pare fără sfârșit în România. Dacă până acum românii se văitau că au de plătit sume colosale pentru consumul pentru o singură lună sau că facturile întârzie nepermis de mult, mai nou, oamenii au început să primească facturi ”pe minus”.

Un client al Hidroelectrica susține că a primit o factură de la fostul furnizor din care deduce că are de recuperate peste 1000 de lei. Omul se întreabă când și de ce a plătit mai mult și ce poate face pentru a intrat în posesia banilor achitați în plus.

”M-am trezit cu o factură de peste 1000 de lei (cu minus) de la fostul E-on! După verificarea tuturor facturilor nu înțeleg de unde au aparut acești bani plătiți de mine în plus. O fi vreo regularizare, ceva, dar nu apare nicio explicație. Dacă mai este cineva în această situație și știe cum pot să intru în posesia banilor, îl rog să posteze. Mulțumesc. Mentionez ca acum sunt la HE și nu am nicio factură!”, a scris un cetățean pe un grup dedicate clienților Hidroelectrica.

Alte persoane care s-au aflat în aceeași situație l-au sfătuit să completeze un formular specific pe care îl poate descărca de pe site-ul oficial al societății, pentru ca putea să intre în posesia banilor plătiți în plus.

”Cu siguranță este o regularizare. Trebuie completat un formular ori din aplicație ori de pe site. Eu am avut de recuperat o sumă recent de la Eon pe gaz. Le-a luat cam o lună să returneze suma. Am aprobat postarea deoarece au fost vreo 3 postări similar”, a explicat administratorul grupului de Facebook.

Alții avertizează că pe factură sunt explicați pașii care trebuie urmați pentru recuperarea banilor plătiți în plus

