Nicușor Dan critică prețurile mari la energie plătite de români: ”Mecanismele pieței sunt gestionate de ANRE, care nu-și face treaba”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 07:19
Nicușor Dan critică prețurile mari la energie plătite de români: ”Mecanismele pieței sunt gestionate de ANRE, care nu-și face treaba”
Nicușor Dan critică prețurile mari la energie plătite de români FOTO Facebook /Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a discutat joi, 25 septembrie, prețurile la energie prea mari plătite de români. Șeful statului consideră că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) „nu își face treaba” pentru reglarea mecanismelor pieței energetice, astfel încât speculatorii să nu mai poată obține profituri uriașe în România, țară care produce „foarte mult din energia sa”.

„Dacă vorbim de zona de energie, sunt cumva două probleme care sunt legate și o instituție care nu funcționează. O problemă este că prețul este prea mare, în ciuda faptului că România produce foarte mult din energia sa. Și atunci când prețul este mare, pe de o parte văduvești clientul, persoana fizică finală, gospodăria, pe de altă parte nu stimulezi investițiile (...) Profitabilitatea industrie, o parte mare, vine din energie”, a spus președintele la Digi 24.

Potrivit acestuia, a doua problemă o reprezintă faptul că nu există o corelare a companiilor de stat care produc energie. De asemenea, susține Nicușor Dan, ANRE „nu își face treaba” în a gestiona mecanismele de piață.

„A doua problemă este că nu avem o corelare a instituțiilor de stat, a companiilor de stat care produc energie, și asta e ceva ce putem să facem relativ repede. (...) Toți banii din prețul ăsta se duc la niște speculatori, pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori decât să aibă niște profituri rezonabile într-o economie de piață, mecanismele sunt gestionate din ANRE care nu-și face treaba. Pe scurt, ăsta este peisajul din energie. Ministrul energiei se uită foarte atent la lucrurile astea și sperăm să corectăm într-un orizont de timp relativ scurt”, a declarat Nicușor Dan.

