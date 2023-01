Un român a primit o factură de 7.000 de euro la gaze: "Copiii mei se spală de o săptămână cu apă rece și dorm îmbrăcați. Nu putem găti"

Un constructor în vârstă de 47 de ani, originar din România, care locuiește de 6 ani în Zero Branco, provincia Treviso, a primit o factură de aproape 7.000 de euro la gaze și a făcut un apel disperat la instituțiile statului:

„Ne-a sosit o factură de aproape 7.000 de euro și ne-au întrerupt gazul. Copiii mei se spală de o săptămână cu apă rece și dorm îmbrăcați pentru a se proteja de temperaturile reci. Nici nu putem găti, cumpărăm mâncare gata preparată de la supermarket. Nu mai suportăm, cerem ajutor!”, a spus cetățeanul român conform Il Gazzettino.

Cuplul are trei copii, unul de 22 de ani care locuiește singur și lucrează și alți doi de 12 ani și respectiv 10 ani, care de o săptămână suferă de frig din cauza unei facturi pe care părinții lor nu și-o pot explica.

Săptămâna trecută gazul le-a fost întrerupt brusc. Românul a sunat imediat la furnizor, pentru explicații și după mai multe telefoane a primit vestea: are de plată 6.914,35 euro, plata pentru 1.510 metri cubi de gaz consumați în doar 47 de zile.

Suma este imensă față de cei 200 de euro pe care îi plăteau de obicei o dată la două luni pentru apartamentul cu trei dormitoare și bucătărie.

„La început mi-au spus că au deconectat gazul pentru că nu s-a plătit o factură restantă de 123 de euro. Una care nu mi-a sosit niciodată. Am efectuat imediat plata și le-am trimis chitanța. În acel moment, mi-au spus că exista o a doua factură restantă și neachitată, în valoare de 175 de euro. Nici aia nu a ajuns niciodată la noi. După a doua plată am crezut că am rezolvat drama. Persoana de contact mi-a spus însă că mai era o maxi-factură, de aproape 7.000 de euro, cu termen de plată pe 20 ianuarie. Și că până nu se plătește, nu ne vor deschide gazul.”

„Cum este posibil să fi consumat 1.510 de metri cubi de gaz în 47 de zile? Evident că am cerut explicații și mi-au spus că aparatul pe care îl am în grădină și care trimite datele contorului nu a funcționat pentru o anumită perioadă, iar când a reluat a furnizat un consum de 7.000 de euro, o recalculare.

Mi-au oferit posibilitatea să plătesc în rate, dar nu vreau să plătesc. Aparatul este conectat și la contorul vecinului, care nu a avut probleme. Și chiar dacă ar fi real consumul, care ar fi o regularizare a consumului de pe anii din urmă, nu e corect să plătesc la costurile de azi. Dar e eroarea lor, ei trebuie să o rezolve. Mi-au spus chiar că în ultimul an am primit facturi de zero euro, dar nu este adevărat.”

Răspunsul companiei

Compania Liquigas a transmis un punct de vedere în legătură cu acest caz:

„Liquigas precizează că întreruperea furnizării de GPL se datorează unor neplăți ale facturilor anterioare din anii 2021 și 2022. Clientul a comunicat plata ultimei facturi pe 16 ianuarie 2023. Liquigas procedează rapid cu verificările conform procedurilor prevăzute în cazuri similare. Aprovizionarea se va relua în cel mai scurt timp posibil după verificarea promptă a plăților corecte.”

„În ceea ce privește următoarea factură de 6.914,35 euro, Liquigas a constatat că această sumă corespunde regularizării consumului efectiv începând cu ianuarie 2021. Înțelegând pe deplin situația dificilă, Liquigas a transmis prompt disponibilitatea deplină prin elaborarea unei propuneri de plată în rate a sumei datorate.”, au mai adăugat reprezentanții companiei Liquigas, scrie rotalianul.com.

