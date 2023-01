Un român a primit o factură de 20.000 de lei pentru serviciile de telefonie mobilă: "Îmi este imposibil să plătesc așa sumă de bani, poate doar dacă îmi vând casa"

Un român a anunțat că are de plătit pentru serviciile de telefonie mobilă peste 20.000 de lei. Acesta a postat o captură foto în care apare această sumă.

Bărbatul a relatat că a primit mesaj de la compania la care este abonat la scurt timp după aterizare, la revenirea din Japonia.

Ulterior a făcut o reclamație la care așteaptă în continuare un răspuns, după cum a relatat pe Reddit.

"Da, chiar am de plată cât se vede in screenshot.

Cum s-a întâmplat: am fost în Japonia acum ceva timp, iar la scurt timp după aterizare primesc mesaj cum că am de plata peste 19.000 lei la roaming pentru aproximativ 200/300mb de internet. La întoarcere am făcut reclamație pentru care încă aștept un răspuns (aproape au trecut 30 de zile). Serviciile mi-au fost suspendate de curând.

Am vorbit de nenumărate ori cu diferiți angajați, iar de fiecare dată aud altă procedură. Unii mi-au spus sa amân plata, alții că n-am ce să fac și dacă se dovedește că e vina mea voi plăti și penalitățile (care până acum s-ar calcula undeva la 2000+ lei/ 20€ pe zi), ultimul angajat mi-a spus ca nu trebuie sa fac nimic până nu primesc răspuns, altul mi-a spus că apare in sistem reclamația și că tot la fel, trebuie doar să aștept.

Prima persoana care a analizat situația a spus că pe contul meu limita de 50€ nu e activată/a fost dezactivată, iar telefonul meu s-a conectat cumva și le-a făcut consum și că trebuie să plătesc (același angajat care mi-a și făcut reclamația în sistem). Din partea mea nu înțeleg de ce nu s-a oprit la 1/2 miliarde €.

Nu îmi amintesc să fi dezactivat nicio limită, singurul mod prin care s-ar fi putut întâmpla acest lucru ar fi în aplicație, pentru că nu am sunat sau dat vreun mesaj de dezactivare. În plus, dacă aș fi dezactivat acel buton de limitare, mi se pare ireal să nu existe totuși o limită la 200/300€ și să se poată ajunge la 4000€ în câteva zeci de minute.

Îmi este imposibil să plătesc așa sumă de bani, poate doar dacă îmi vând casa. Iar dacă se aplică și penalitățile de 20€/zi devine un loop în care factura crește continuu, iar eu nu voi avea niciodată bani suficienți pentru achitare.

Menționez că nu am primit nimic altceva în afara mesajului cu ești in Japan, iar mai apoi suma de plată.

Am mai făcut consum roaming de 200/300€, dar atunci a fost intenționat și a trebuit sa confirm telefonul continuarea utilizării. + de la depunerea reclamației primesc 10+ mesaje când intru în altă țară. Aș fi foarte recunoscător dacă printre voi există cineva cu experiență în așa ceva care m-ar putea ajuta cu un sfat".

"Trebuie să faci o reclamație la ANPC/ ANCOM"

Mai mulți dintre cei care au comentat i-au dat sfaturi sau au încercat să explice situația.

"Lucrez în domeniu și am mai văzut cazuri de genul acesta. Pe scurt, fiecare operator de telefonie mobilă trebuie să implementeze o limită de consum de 50 EUR atunci când un abonat se află în roaming (tocmai pentru a evita situația de genul acesta). Acea limită de consum se poate dezactiva doar la cererea clientului. Deci dacă eșți sigur că nu ai făcut o asemenea cerere atunci trebuie să faci o reclamație la ANPC/ANCOM și să le spui asta. E cam singură ta șansă să scapi de factură. Dacă, ți-ai dezactivat tu limita acum ceva vreme atunci nu prea cum să scapi de ea."

"Prima acțiune a ta, reclamație către ANPC, din păcate în ultima jumătate de am am fost nevoit să recurg la ANPC pentru a remedia astfel de situații de “extorsiune” din partea Electrică, EON și recent Tazz.

Odată ce reclamația este făcută, nu plătești nimic până la soluționarea ei, poți informa și Telekom de reclamație și să le comunici numărul acesteia, de obicei când aud de ANPC se găsesc subit soluții. Nu strică nici să ceri sfatul unui avocat, dar îți recomand să apelezi între timp către ANPC."

"Aștepți răspunsul la sesizare și dacă nu este favorabil faci sesizare la ANPC. Nu plătești factura aia în niciun caz! Citește totuși și contractul și vezi ce scrie la secțiunea roaming. Dacă ți-ai dezactivat voluntar limita de €50 atunci este vina ta."

"Dacă ai pornit internetul după ce ai aterizat și ai avut Roaming la viteză 5G îți ia sub un minute să faci trafic de 300mb la câteva aplicații care își fac update în fundal la intervale regulate... în special dacă intervalul ăla e mult mai mic decât a durat zborul până în Japonia".