Experiențele de coșmar ale românilor care primesc facturi de mii de euro în roaming: "Am cerut fără internet, n-au ținut cont"

Un român care a plecat din țară, în Turcia, s-a trezit că are de plătit 1.097 de euro, deși, aparent, avea datele mobile închise.

Acesta a relatat într-o postare pe Facebook, pe Grupul Antreprenorilor din România, că a ajuns înapoi în țară și a verificat detaliile din contul său. Deși acolo nu apăreau acele cheltuieli și nici folosirea datelor mobile, operatorii companiei de telefonie mobilă i-au spus să plătească. De aceea, a ales să facă o plângere penală:

"Am fost în Turcia, cu datele mobile închise, într-un minut am primit 22 de mesaje de la Orange ca am de plătit 1097 de euro, fiecare mesaj adăuga câte 50 de euro. Mă uitam cruciș la telefon, datele închise și mesajele curgeau, precum că le datorez bani.Am ajuns acasă am verificat detaliile din contul meu Orange și nu apăreau aceste cheltuieli sau folosirea datelor mobile în data de 12 Iunie, telefonul îmi arăta că nu am folosit date mobile în ziua aceea și nici cu 3 zile înainte, lucru dovedit și în desfășurătorul Orange.

Operatorii Orange spun că deși nu apare în desfășurător, trebuie să plătesc! Acum am făcut plângere penală! Întrebarea mea este dacă a mai pățit cineva asa ceva!", a scris acesta pe Grupul Antreprenorilor din România.

Nu este singurul care a avut această experiență

"O grămadă de alergătură acum. Nu mi-aș dori să pățesc așa ceva. Am mai fost totuși într-o astfel de situație, acum vreo 15 ani cred, mă rog, asemănătoare. Când mergeam pe Clisura Dunării intrau mesajele de la sârbi și evident că mă taxau, eram deja în roaming, telefonul și-a ales rețeaua cea mai bună din zonă. M-am învățat minte și am setat telefonul să nu aleagă el nimic în roaming, să iau eu decizia. Poate ajută și pe alții chestia asta."

"Și eu am mai avut probleme cu mult timp în urmă. M-am trezit cu un cost suplimentar de date în RO, care a ajuns la 1.000 de lei. Deși a trebuit să plătesc suma respetivă, s-a rezolvat la următoarea factură, fusesem tarifat cu un preț diferit de cel din contract. De cele mai multe ori, problemele se rezolva cu ajutorul persoanei dedicate contului tău. Mie cel mai mult mi-a plăcut la Orange atenția pentru client. Când apar probleme, ele se rezolvă. Dacă abonamentul nu e pe firmă, nu știu cum se rezolvă."

"1.097 euro / 7.14 euro 1 MB pe Turcia înseamnă 153 MB, adică foarte puțin, chiar dacă ai deschis datele mobile din greșeală și ai închis repede, tot este posibil ca anumite aplicații din background să îți consume rapid 150 MB. Partea asta cu aveam datele închise sau nu am deschis datele mobile - nu prea o cred, doar dacă nu cumva ți-a fost hack-uit androidul.

Drept dovadă că s-a consumat foarte repede traficul de 150 mb este că ți-au venit toate mesajele cu toate limitele posibile unul după altul. Nu trebuie făcut tam tam acum, până nu vezi și acel cost suplimentar pe factură, probabil pe factură o să îți vină 50 euro, cât este și limita de date roaming, că nu cred că ți-ai ridicat limita de date manual. Orange este un intermediar în povestea asta, că acei 1.092 euro trebuie să îi dea la operatorul unde ai consumat tu resursele, o să piardă 1.030 euro cu povestea asta, nu o să le convină că pierd, dar tu ca și consumator eșți protejat de această limita de 50 euro, legislație ANCOM".

"În 2017, aceeași problemă, în Turcia. 2.000 și ceva de euro aveam de plată.

Am rezolvat cu ANCOM și vă recomand din inimă să apelați la ei! Mi-au făcut factură storno cei de la Telekom în final. Nu este cazul să mergeți în instanță."

"Eu la intrare în Turcia am cerut să nu am internet, nu au ținut cont și mi-a venit cost suplimentar 3400 de euro.Am dat la OPC și după 2 ani am câștigat procesul!"

"Am pățit și eu, iar cei de la Orange mi-au spus să fac o sesizare și se va verifica. Mie mi-au anulat suma de plată, dar de atunci, când ies din UE sun la ei și blochez datele mobile de la ei".

"Cu Turcia am pățit și eu acum câțiva ani - ce-i drept, am folosit internetul în roaming câteva minute (sub 30 minute) și a trebuit să plătesc un salariu (bunicel) și jumătate"

"Lucrez de 6 ani în Vdf, clientului i se spune doar partea frumoasă, dar termenii și condițiile sunt anulate de entuziasmul clientului când aude “nelimitat în Roaming”.

Faceți plângere la ei cu nr de înregistrare și apoi la ANPC. În 30 de zile, aveți răspunsul."

"Am pățit eu cu cei de la vodafone, dar a fost o sumă de 200€, cum a intrat semnalul de pe ferrybot mi-au si trimis mesaj ca am depășit limita, având în vedere că aveam limita la 50€. 14 zile m-am tot certat cu ei la telefon și le-am spus ca fac reclamație la protecția consumatorului si până la urmă nu am plătit absolut nimic în plus față de abomanet, dar pentru incompetența lor am reziliat contractul cu ei."

"Fratele meu a fost în Turcia din Germania. Pe abonamentul Vodafone (Germania), în două zile a avut de plată 485 de euro. A sunat la Vodafone, a oprit roaming-ul. Se pare că tarifele sunt muuuult mai mari în afara UE. Deși fratele meu nu a folosit deloc internetul în acea perioada, tot a trebuit să plătească."

"Am pățit-o acum 4 ani cu telekom. Eram în vacanță în Dubai cu soțul, iar 2 giga de net mi i-au băgat ca și roaming. Factura 2000 euro. Am încercat sa rezolv cu ei și nu am reușit, au recalculat factura și au ajuns la 4000 lei. În ideea că mai mult de 10 mega nu consumasem fiind 5 euro pe mega. Am făcut reclamatie la Opc. Am așteptat vreo 2 luni. Dar am câștigat și s-a șters tot. În final nu am plătit nici măcar 1 leu.

Depune cerere la Opc cu dovezi print screen și se ocupa ei. Nu te costa nimic și câștigi detașat."

"Eu am pățit. 8000 lei. Pe numărul de firmă. Am achitat."

"Am pățit și eu în Egypt, 100€ instant fără să fac nimic."

"Elveția - tranzit din Italia către Belgia - câteva ore, 2800€. Se pare că uitasem datele deschise și toată media se uploada în cloud. Vorbit la protecția consumatorului (Belgia), factură anulată"

Setările pe care trebuie să le faci pentru a evita astfel de costuri uriașe

"Sunt taxe ale operatorilor gazda.

Totuși setarea telefonului mobil înainte de ieșirea din tara, fie in UE fie non UE te salvează de astfel de situații...nu operatorii te halesc de bani ci setarea telefoanelor, nu este suficient închiderea datelor mobile din meniu, 100% sigur este bararea datelor din rețeaua operatorului mobil.

De asemenea, mesageria vocală se dezactivează, deoarece și în aceste cazuri apar taxe daca te suna careva și nu ai semnal etc. Redirecționările de apel deasemenea.

Totodată în porturi navale pot apărea taxe de "roaming ape internaționale" care sunt dezastruoase la buzunar.

Faceți reclamație scrisă pentru verificari la operator (plângerea penala este ....ohooo, alalong și nu e cazul aici).

Atentie! Costuri pot veni în facturi și după 1, 2, 3 luni de la *vacanta*, așa transmit operatorii gazda informațiile, incomplete sau cu întârziere, mai calculează ei una alta cat să iasă bine."

"În Turcia cel mai bine este sa luați cartela de la ei cu internet, costă 6 euro."

